lunes 09 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 19:21
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

El encuentro estará destinado a dirigentes y organizaciones de distintos barrios de la capital jujeña y buscará brindar herramientas para la elaboración y gestión de proyectos comunitarios.

Por  Verónica Pereyra
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La propuesta apunta a generar un espacio de formación donde los participantes puedan aprender a diseñar, redactar y presentar proyectos comunitarios, además de conocer herramientas vinculadas al financiamiento, créditos y aspectos legales y contables necesarios para fortalecer iniciativas sociales y productivas en los barrios.

Durante la jornada también se brindarán herramientas vinculadas a la organización comunitaria, el trabajo en equipo, el autocuidado y la regulación emocional, aspectos considerados clave para quienes desarrollan tareas sociales en los territorios y acompañan problemáticas cotidianas de sus comunidades.

image

La actividad se desarrollará en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, ubicada en avenida Carlos Snopek esquina Pampa Blanca, en el sector B6 del barrio Alto Comedero. Se realizarán dos encuentros: el miércoles 18 de marzo a las 10 horas y el lunes 30 de marzo a las 14 horas.

La convocatoria está abierta a representantes de distintos barrios de la ciudad y busca fortalecer redes de trabajo, generar alianzas entre organizaciones y acompañar a quienes impulsan proyectos comunitarios. Además, el espacio permitirá intercambiar experiencias y conocer las necesidades y desafíos que atraviesan los distintos sectores de la comunidad.

Quienes deseen participar o solicitar más información pueden comunicarse al 388 5721381.

