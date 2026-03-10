Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Varias localidades de Jujuy estarán bajo alerta naranja por tormentas durante la madrugada de este miércoles, de acuerdo al detalle difundido por el Servicio Meteorológico Nacional . Las zonas alcanzadas por este nivel de alerta son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara .

Además, para la noche de este martes y la madrugada del miércoles rige una alerta amarilla en la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, la zona montañosa de Humahuaca, la zona montañosa de Tilcara y la zona montañosa de Tumbaya .

Según la descripción del fenómeno, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas , con probabilidad de lluvias abundantes en cortos períodos , además de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h . También se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros , que podrían ser superados de forma localizada.

El SMN explica que la alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente .

Qué significa la alerta amarilla

tormentas fuertes Alerta naranja por tormentas en Jujuy.

Para las zonas de montaña bajo alerta amarilla, se esperan tormentas, algunas fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. En estos sectores se prevén acumulados de entre 35 y 55 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Recomendaciones ante el alerta por tormentas

Para las áreas bajo alerta amarilla, se recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio inmediato si se está al aire libre. Estas medidas se alinean con la prevención sugerida por el sistema de alerta temprana del SMN.

En las zonas bajo alerta naranja, la recomendación es seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, permanecer en lugares cerrados, alejarse de zonas inundables y calles anegadas, asegurar objetos sueltos, preparar un kit de emergencia y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.