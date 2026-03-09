lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 19:04
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Emitieron una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Jujuy. Prevén tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 km/h, caída ocasional de granizo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Jujuy para este martes y miércoles. Se esperan fenómenos localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 km/h, caída ocasional de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta

La alerta amarilla abarca El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara, de acuerdo con el detalle informado para el aviso. Según el SMN, el período de mayor afectación irá desde la noche del martes 10 de marzo hasta la mañana y el mediodía del miércoles 11.

El organismo advirtió que el área será afectada por tormentas, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 35 y 55 milímetros, que podrían ser superados de manera local.

tormentas verano

Cómo estará el tiempo durante martes y miércoles

Para el martes 10 de marzo, el pronóstico anticipa una máxima de 23°C y una mínima cercana a los 16°C, con cielo mayormente nublado y precipitaciones durante la jornada. Para el miércoles 11 se espera un panorama similar, con máxima de 23°C, mínima de 16°C y probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio en lugares cerrados si se registra actividad eléctrica.

Recomendaciones ante esta alerta

Los especialistas recomiendan total precaución bajo este fenómeno:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

