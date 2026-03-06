Alerta amarilla en Jujuy: recomendaciones para prevenir accidentes durante tormentas

Las fuertes tormentas que afectaron a San Salvador de Jujuy durante la última jornada generaron diversas intervenciones de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla para hoy y mañana.

Desde Defensa Civil de Jujuy difundieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante tormentas con alerta amarilla. Las autoridades pidieron atención a las actividades diarias y especial precaución en los horarios con mayor probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El organismo también informó que varias zonas de la capital registraron incidentes relacionados con el temporal, como caída de árboles, postes y ramas sobre calles y avenidas.

Entre las principales recomendaciones figura evitar caminatas, salidas recreativas o cualquier actividad al aire libre cuando el pronóstico anuncia tormentas.

Las autoridades remarcaron que las personas no deben refugiarse bajo árboles ni cerca de postes del tendido eléctrico. Estas estructuras representan un riesgo ante la presencia de rayos o vientos intensos.

También sugieren permanecer en el domicilio o buscar refugio en espacios cerrados y seguros durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

Senderismo y trekking: advertencia por crecidas repentinas

Otro de los puntos señalados por los equipos de emergencia apunta a las actividades de montaña o senderismo en sectores cercanos a ríos y arroyos.

Durante tormentas intensas, los caudales de agua registran crecidas repentinas que generan situaciones de riesgo para quienes realizan trekking o recorridos turísticos en zonas naturales.

Por ese motivo se recomienda evitar lagunas, quebradas y cursos de agua durante jornadas con alerta meteorológica.

Uso de celulares y aparatos eléctricos durante tormentas

Desde el área de emergencias también se refirieron al uso de dispositivos electrónicos durante tormentas eléctricas.

La recomendación indica evitar la manipulación de celulares, equipos de sonido u otros elementos energizados en espacios abiertos. La presencia de descargas eléctricas aumenta el riesgo de accidentes.

Las autoridades sugieren utilizar estos aparatos únicamente dentro del domicilio y no permanecer en espacios abiertos durante tormentas con actividad eléctrica.

Riesgos durante ráfagas de viento

Otro comportamiento frecuente ocurre cuando comienzan las ráfagas de viento y muchas personas salen al patio para retirar ropa del tendedero.

Ante esa situación, los especialistas aconsejan retirar esos elementos antes del inicio del temporal. Durante los vientos fuertes circulan objetos en el aire como chapas, maderas o materiales sueltos que pueden provocar lesiones.

La recomendación apunta a anticipar las medidas de prevención cuando el pronóstico anuncia tormentas.

Intervenciones registradas durante el temporal

Durante la jornada de tormenta, personal de emergencia realizó múltiples asistencias en distintos barrios de la capital jujeña.

Entre las situaciones más comunes se registraron caída de postes, árboles y ramas sobre la calzada. Estos incidentes generaron intervenciones para despejar calles y evitar riesgos para conductores y peatones.

Además, los equipos de emergencia verificaron una alerta por posible derrumbe en una vivienda, situación que requirió presencia preventiva para evaluar el estado de la estructura.