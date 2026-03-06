Habilitación de pesca deportiva y recreativa en Jujuy: horarios, modalidad y lugares

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Desde este viernes 6 de marzo de 2026 , quedó oficialmente habilitada la pesca con fines deportivos y recreativos e n distintos cursos de agua de la provincia de Jujuy.

La medida, establecida por la Resolución N° 034/2026-SBDS , permite la actividad en los ríos San Francisco, Lavayén y sus afluentes , dentro de la jurisdicción provincial, en el horario de 8:00 a 19:00 horas .

La habilitación se extenderá hasta la fecha que oportunamente determine la autoridad ambiental.

Permiso obligatorio para pescar

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordaron que es requisito indispensable contar con:

Permiso diario de pesca, o

Licencia anual, personal e intransferible.

Quienes necesiten tramitar el carnet deberán presentar:

Fotocopia de DNI (ambos lados)

Dos fotos 4x4

El trámite se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en República de Siria 147, en San Salvador de Jujuy.

Prohibiciones y restricciones

La normativa establece claras restricciones para preservar el ecosistema:

Está prohibido el uso de redes, líneas fijas, arpones, trampas, espineles, garfios o cualquier tipo de arma.

No está permitida la pesca en Áreas Protegidas y Reservas de la provincia.

Las autoridades remarcaron que los controles serán permanentes y que la actividad debe desarrollarse bajo criterios de respeto ambiental.

La pesca recreativa es una actividad tradicional en distintos puntos de Jujuy, especialmente en temporadas de clima favorable, pero debe practicarse con responsabilidad y dentro del marco legal vigente.