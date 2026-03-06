viernes 06 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 08:45
Aire libre.

Habilitación de pesca deportiva y recreativa en Jujuy: horarios, modalidad y lugares

Desde este 6 de marzo quedó habilitada la pesca deportiva y recreativa en los ríos San Francisco y Lavayén. La actividad podrá realizarse con permisos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Lee además
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy
Caída de granizo en Rinconada video
Impactante.

Devastadora caída de granizo en Rinconada: "Hubo muchos daños, hay animales heridos"

La medida, establecida por la Resolución N° 034/2026-SBDS, permite la actividad en los ríos San Francisco, Lavayén y sus afluentes, dentro de la jurisdicción provincial, en el horario de 8:00 a 19:00 horas.

La habilitación se extenderá hasta la fecha que oportunamente determine la autoridad ambiental.

"Ríos San Francisco, Lavayén y sus afluentes, dentro de la jurisdicción provincial, en el horario de 8:00 a 19:00 horas" "Ríos San Francisco, Lavayén y sus afluentes, dentro de la jurisdicción provincial, en el horario de 8:00 a 19:00 horas"

pesca
Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén

Permiso obligatorio para pescar

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordaron que es requisito indispensable contar con:

  • Permiso diario de pesca, o

  • Licencia anual, personal e intransferible.

Quienes necesiten tramitar el carnet deberán presentar:

  • Fotocopia de DNI (ambos lados)

  • Dos fotos 4x4

El trámite se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en República de Siria 147, en San Salvador de Jujuy.

Prohibiciones y restricciones

La normativa establece claras restricciones para preservar el ecosistema:

  • Está prohibido el uso de redes, líneas fijas, arpones, trampas, espineles, garfios o cualquier tipo de arma.
  • No está permitida la pesca en Áreas Protegidas y Reservas de la provincia.

Las autoridades remarcaron que los controles serán permanentes y que la actividad debe desarrollarse bajo criterios de respeto ambiental.

La pesca recreativa es una actividad tradicional en distintos puntos de Jujuy, especialmente en temporadas de clima favorable, pero debe practicarse con responsabilidad y dentro del marco legal vigente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Devastadora caída de granizo en Rinconada: "Hubo muchos daños, hay animales heridos"

Ayuda Escolar: fechas de cobro y cuánto paga ANSES en marzo 2026

Avanza el diálogo entre el Gobierno de Jujuy y los representantes de las fuerzas de Seguridad

Rige alerta amarilla por tormentas abundantes en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Lo que se lee ahora
Pasaporte y DNI: quiénes tienen que actualizarlos en 2026 y cuánto sale el trámite.  
Servicios.

Desde este viernes suben los precios del DNI y el pasaporte en medio de demoras en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Accidente en Ruta 9. video
Accidente.

Precaución: choque y vuelco en Ruta 9 antes de la entrada a Ciudad Cultural

Tucumán ampliará la jornada escolar en todas las escuelas y sumará más horas de clases
Educación.

Tucumán ampliará la jornada escolar en todas las escuelas y sumará más horas de clases

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel