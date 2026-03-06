Habilitación de pesca deportiva y recreativa en Jujuy: horarios, modalidad y lugares

Desde este viernes 6 de marzo de 2026, quedó oficialmente habilitada la pesca con fines deportivos y recreativos en distintos cursos de agua de la provincia de Jujuy.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Desde este 6 de marzo quedó habilitada la pesca deportiva y recreativa en los ríos San Francisco y Lavayén. La actividad podrá realizarse con permisos.
Desde este viernes 6 de marzo de 2026, quedó oficialmente habilitada la pesca con fines deportivos y recreativos en distintos cursos de agua de la provincia de Jujuy.
La medida, establecida por la Resolución N° 034/2026-SBDS, permite la actividad en los ríos San Francisco, Lavayén y sus afluentes, dentro de la jurisdicción provincial, en el horario de 8:00 a 19:00 horas.
La habilitación se extenderá hasta la fecha que oportunamente determine la autoridad ambiental.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordaron que es requisito indispensable contar con:
Permiso diario de pesca, o
Licencia anual, personal e intransferible.
Quienes necesiten tramitar el carnet deberán presentar:
Fotocopia de DNI (ambos lados)
Dos fotos 4x4
El trámite se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en República de Siria 147, en San Salvador de Jujuy.
La normativa establece claras restricciones para preservar el ecosistema:
Las autoridades remarcaron que los controles serán permanentes y que la actividad debe desarrollarse bajo criterios de respeto ambiental.
La pesca recreativa es una actividad tradicional en distintos puntos de Jujuy, especialmente en temporadas de clima favorable, pero debe practicarse con responsabilidad y dentro del marco legal vigente.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.