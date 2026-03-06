Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Cuando todavía se viven las últimas celebraciones del Carnaval 2026 en Jujuy, ya se dieron a conocer oficialmente las fechas del Carnaval 2027 , uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del norte argentino.

La confirmación anticipada del calendario permite a comparsas, agrupaciones, municipios y al sector turístico comenzar a planificar con tiempo una fiesta que cada año convoca a miles de jujeños y visitantes.

El Carnaval jujeño, especialmente en la Quebrada y los Valles, mantiene una estructura tradicional que combina rituales ancestrales con celebraciones populares que se extienden durante varias semanas.

14 de enero: Jueves de Padrinos

Jueves de Padrinos 21 de enero: Jueves de Ahijaditos

Jueves de Ahijaditos 28 de enero: Jueves de Compadres

Jueves de Compadres 4 de febrero: Jueves de Comadres

Jueves de Comadres 6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande

Carnaval Grande 9 de febrero: Martes de Chaya

Martes de Chaya 10 al 14 de febrero: Carnaval Chico

Estas jornadas marcan los momentos centrales de la festividad, desde el tradicional desentierro del diablo carnavalero hasta el cierre simbólico que pone fin a los días de festejo.

Planificación anticipada

Aunque el foco todavía está puesto en el cierre del Carnaval 2026, la publicación temprana del cronograma 2027 responde a la creciente organización que demanda el evento, tanto para comparsas como para el sector hotelero y gastronómico.

El Carnaval de Jujuy no solo es una celebración popular, sino también un motor económico y cultural para la provincia, con fuerte impacto en el turismo regional.

Mientras se apagan los últimos festejos de este año, la cuenta regresiva para 2027 ya comenzó.