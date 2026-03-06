Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

La confirmación anticipada del calendario permite a comparsas, agrupaciones, municipios y al sector turístico comenzar a planificar con tiempo una fiesta que cada año convoca a miles de jujeños y visitantes.
El Carnaval jujeño, especialmente en la Quebrada y los Valles, mantiene una estructura tradicional que combina rituales ancestrales con celebraciones populares que se extienden durante varias semanas.
Cronograma confirmado Carnaval 2027
El calendario oficial establece las siguientes fechas y actividades:
14 de enero: Jueves de Padrinos
21 de enero: Jueves de Ahijaditos
28 de enero: Jueves de Compadres
4 de febrero: Jueves de Comadres
6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande
9 de febrero: Martes de Chaya
10 al 14 de febrero: Carnaval Chico
Estas jornadas marcan los momentos centrales de la festividad, desde el tradicional desentierro del diablo carnavalero hasta el cierre simbólico que pone fin a los días de festejo.
Planificación anticipada
Aunque el foco todavía está puesto en el cierre del Carnaval 2026, la publicación temprana del cronograma 2027 responde a la creciente organización que demanda el evento, tanto para comparsas como para el sector hotelero y gastronómico.
El Carnaval de Jujuy no solo es una celebración popular, sino también un motor económico y cultural para la provincia, con fuerte impacto en el turismo regional.
Mientras se apagan los últimos festejos de este año, la cuenta regresiva para 2027 ya comenzó.