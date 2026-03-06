sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 13:02
Jujuy.

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Se confirmaron las fechas oficiales del Carnaval 2027 en Jujuy: desde el Jueves de Padrinos hasta el cierre de actividades tradicionales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La confirmación anticipada del calendario permite a comparsas, agrupaciones, municipios y al sector turístico comenzar a planificar con tiempo una fiesta que cada año convoca a miles de jujeños y visitantes.

El Carnaval jujeño, especialmente en la Quebrada y los Valles, mantiene una estructura tradicional que combina rituales ancestrales con celebraciones populares que se extienden durante varias semanas.

Carnaval
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Cronograma confirmado Carnaval 2027

El calendario oficial establece las siguientes fechas y actividades:

  • 14 de enero: Jueves de Padrinos
  • 21 de enero: Jueves de Ahijaditos
  • 28 de enero: Jueves de Compadres
  • 4 de febrero: Jueves de Comadres
  • 6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande
  • 9 de febrero: Martes de Chaya
  • 10 al 14 de febrero: Carnaval Chico

Estas jornadas marcan los momentos centrales de la festividad, desde el tradicional desentierro del diablo carnavalero hasta el cierre simbólico que pone fin a los días de festejo.

Planificación anticipada

Aunque el foco todavía está puesto en el cierre del Carnaval 2026, la publicación temprana del cronograma 2027 responde a la creciente organización que demanda el evento, tanto para comparsas como para el sector hotelero y gastronómico.

El Carnaval de Jujuy no solo es una celebración popular, sino también un motor económico y cultural para la provincia, con fuerte impacto en el turismo regional.

Mientras se apagan los últimos festejos de este año, la cuenta regresiva para 2027 ya comenzó.

