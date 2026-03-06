viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 08:32
Servicios.

Corte programado de agua en Alto Comedero este viernes: qué zonas se verán afectadas

El corte programado de agua se realizará este viernes por la noche debido a trabajos de reparación en un acueducto principal. Conocé las zonas afectadas.

Por  Judith Girón
Corte programado de agua en Alto Comedero

Corte programado de agua en Alto Comedero

corte agua
Según detallaron desde la empresa, las tareas se realizarán sobre un acueducto de 225 milímetros ubicado en avenida Fuerza Aérea, a la altura de las 281 Viviendas del barrio Calsina. Para poder llevar adelante la intervención será necesario interrumpir el suministro.

El corte del servicio está previsto desde las 21:00 de este viernes 6 de marzo hasta las 03:00 de la madrugada del sábado 7.

Corte programado de agua en Alto Comedero: zonas afectadas

  • Complejo 370 Viviendas (1ra, 2da y 3ra etapa)
  • Los barrios 200, 117, 84, 202, 300, 128 y 78 Viviendas
  • Sectores específicos de Éxodo y Calsina.
image (2)
Corte del servicio de agua programado en Alto Comedero

Corte del servicio de agua programado en Alto Comedero

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua hasta que el servicio se normalice una vez finalizadas las tareas de reparación.

