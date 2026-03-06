Corte programado de agua en Alto Comedero este viernes: qué zonas se verán afectadas

Corte programado de agua en Alto Comedero

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. informó que este viernes se realizará un corte programado del servicio de agua potable en el sector de Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de reparación en un acueducto principal.

Según detallaron desde la empresa, las tareas se realizarán sobre un acueducto de 225 milímetros ubicado en avenida Fuerza Aérea, a la altura de las 281 Viviendas del barrio Calsina. Para poder llevar adelante la intervención será necesario interrumpir el suministro.

El corte del servicio está previsto desde las 21:00 de este viernes 6 de marzo hasta las 03:00 de la madrugada del sábado 7.

Corte programado de agua en Alto Comedero: zonas afectadas Complejo 370 Viviendas (1ra, 2da y 3ra etapa)

Los barrios 200, 117, 84, 202, 300, 128 y 78 Viviendas

Sectores específicos de Éxodo y Calsina. image (2) Corte del servicio de agua programado en Alto Comedero Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua hasta que el servicio se normalice una vez finalizadas las tareas de reparación.

