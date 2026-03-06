Corte programado de agua en Alto Comedero este viernes: qué zonas se verán afectadas

Según detallaron desde la empresa, las tareas se realizarán sobre un acueducto de 225 milímetros ubicado en avenida Fuerza Aérea, a la altura de las 281 Viviendas del barrio Calsina. Para poder llevar adelante la intervención será necesario interrumpir el suministro.
El corte del servicio está previsto desde las 21:00 de este viernes 6 de marzo hasta las 03:00 de la madrugada del sábado 7.
Corte programado de agua en Alto Comedero: zonas afectadas
Complejo 370 Viviendas (1ra, 2da y 3ra etapa)
Los barrios 200, 117, 84, 202, 300, 128 y 78 Viviendas
Sectores específicos de Éxodo y Calsina.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua hasta que el servicio se normalice una vez finalizadas las tareas de reparación.