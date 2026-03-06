sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 13:38
Un jujeño vive y trabaja en la favela más grande de Río de Janeiro: cómo es la vida en Rocinha

Gustavo Garay relató su experiencia dentro de la favela Rocinha y explicó cómo funcionan los códigos del barrio, la seguridad y el crecimiento del turismo.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
“Desde afuera parece otra cosa” “Desde afuera parece otra cosa”

Garay explicó que la mirada externa suele construir una imagen muy distinta de lo que ocurre dentro del barrio.

“Cuando uno lo mira desde afuera no entra así directamente, pero cuando lo conoce desde adentro cambia todo”, señaló.

Según relató, la favela posee una dinámica social muy particular. A pesar de tratarse de un sector con menor poder económico, existe una fuerte red comunitaria y una creatividad constante para generar oportunidades.

En ese sentido, destacó que muchas personas encuentran en el barrio un espacio para trabajar, emprender y crecer, algo que no siempre ocurre en otras zonas de la ciudad.

Los códigos de barrio que todavía se respetan

Uno de los aspectos que más llamó la atención del jujeño fue la permanencia de códigos sociales tradicionales.

“Acá se mantienen los viejos códigos de barrio”, explicó durante la entrevista.

Garay contó que el respeto y la palabra son valores centrales dentro de la favela. Muchos acuerdos se realizan sin contratos ni documentos formales, pero se sostienen a partir del compromiso entre las personas.

“Acá tenés que tener palabra y respeto. Si cumplís con eso, podés progresar”, afirmó.

La particular lógica de seguridad

Otro punto que mencionó durante la charla fue la forma en que se organiza la seguridad dentro del barrio.

Según explicó, la policía no es la principal presencia dentro de la favela. En cambio, distintos grupos vinculados al narcotráfico mantienen un control territorial que, paradójicamente, también impone ciertas reglas para evitar delitos dentro de la comunidad.

“Es una locura decirlo así, pero al mismo tiempo que conviven con eso, hacen posible que podamos trabajar y desarrollar nuestras actividades”, relató.

Garay aclaró que, a diferencia de otras zonas donde existen extorsiones o cobros ilegales, en Rocinha no se registran esas prácticas en la vida cotidiana de los vecinos.

Cómo fue la adaptación de un jujeño

El entrevistado recordó que su adaptación fue rápida gracias a la recepción de los vecinos.

“La gente te la hace bastante fácil”, señaló.

Al llegar, se preocupó por entender cómo funcionaba la dinámica del barrio, cuáles eran los códigos y de qué manera debía manejarse dentro de la comunidad.

Esa actitud, explicó, facilitó la convivencia y le permitió integrarse al lugar.

El crecimiento del turismo en la favela

En los últimos años, Rocinha también experimentó cambios importantes debido al turismo. Cada vez más visitantes llegan para conocer la vida dentro de las favelas, lo que generó nuevas oportunidades económicas para los residentes.

Según Garay, ese fenómeno también provocó que el Estado comience a mirar con mayor atención la zona.

“El turismo transformó nuestras vidas y nuestro entorno social”, explicó.

Además, consideró que esa visibilidad puede impulsar mejoras en infraestructura, saneamiento y servicios básicos, aspectos que históricamente faltaron en estos barrios.

Mientras tanto, el jujeño continúa desarrollando su vida y su trabajo en Rocinha, un lugar que, según asegura, es muy distinto a la imagen que muchas veces se construye desde afuera.

