miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 17:56
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Dejó San Salvador de Jujuy sin certezas y hoy se gana la vida vendiendo caipiriña y fernet en una de las playas más famosas del mundo en Brasil.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Un jujeño en Brasil.

Un jujeño en Brasil.

“Yo dije que venga lo que venga”, recuerda, en diálogo con Canal 4, sobre aquel momento en el que decidió salir de su zona de confort y probar suerte lejos de casa.

lucas castillo (1)
Lucas y su vida en Brasil.

Lucas y su vida en Brasil.

Hace dos años que vive en Río de Janeiro y trabaja en la playa de Copacabana, donde vende caipiriña y también fernet. Paradójicamente, cuando surgió la oportunidad apenas había preparado una caipiriña una sola vez. “Me salió la oportunidad y le metí para adelante”, cuenta, reflejando el espíritu emprendedor que lo acompaña desde que llegó a Brasil.

Con el paso del tiempo, su rutina laboral fue cambiando. Al principio, sus jornadas iban de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Hoy, su horario comienza a las 5 de la tarde y se extiende hasta las 5 de la mañana, con un pico fuerte de ventas alrededor de las 21. “Siempre hay venta, gracias a Dios”, afirma.

Lo difícil de dejar su lugar de origen para irse a Brasil

La adaptación no fue sencilla. Lucas es del barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, y reconoce que lo más difícil fue dejar a la familia. “Si un argentino emigra, es difícil dejar la casa”, asegura. A eso se sumó el choque con una realidad muy distinta: actualmente vive en una favela y convive a diario con situaciones que le costó asimilar. “Acá veo personas con armas, es otra realidad”, relata con sinceridad.

Pese a todo, nunca perdió su identidad. “El jujeño es de corazón humilde”, dice, al comparar sus raíces con el trato más serio que percibe en Brasil. En cada jornada de trabajo, Lucas se encomienda a la fe: “Siempre traté de entender la venta y pedirle a Dios que me acompañe”.

Orgulloso de sus orígenes, destaca que representa a la Argentina en Copacabana. “Soy el único acá que anda con la bandera”, cuenta. Entre caipiriñas, fernet y largas noches de trabajo, Lucas Castillo sigue construyendo su camino, llevando un pedacito de Jujuy a las playas de Río de Janeiro.

