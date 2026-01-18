Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil

Agostina Páez, influencer y abogada argentina de 29 años, rompió el silencio luego de su detención en Brasil, donde enfrenta una causa judicial tras una denuncia por gestos racistas ocurridos en un local gastronómico. La joven, oriunda de Santiago del Estero, brindó su versión de los hechos y afirmó que todo se originó a partir de un conflicto por el pago de una cuenta.
El caso generó fuerte repercusión en redes sociales y medios, luego de que se difundieran videos donde se observa a Páez realizar gestos que motivaron la denuncia del empleado del local. A partir de ese episodio, la Policía brasileña intervino y dispuso medidas restrictivas mientras continúa la investigación.
Según la información oficial, la abogada permanece en Brasil con el pasaporte retenido y bajo monitoreo electrónico, a la espera de avances judiciales que permitan esclarecer lo ocurrido.
El origen del conflicto en el local
De acuerdo con el relato de Páez, el incidente se desató por un malentendido al momento de abonar el consumo. “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos de todas formas y, en lo que pagábamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían”, expresó en diálogo con el medio Nueva Diario Web.
La influencer sostuvo que, tras ese intercambio, el clima dentro del local se volvió tenso y que el personal adoptó una actitud hostil. En ese contexto, afirmó que ella y sus amigas fueron objeto de burlas y provocaciones.
“Nos siguieron haciendo gestos obscenos, tocándose los genitales, señalándonos y riéndose de nosotras”, relató la abogada al describir lo que, según su versión, ocurrió luego del reclamo.
Los gestos y la denuncia policial
El episodio escaló cuando, según se observa en los videos que circulan en redes sociales, Páez realizó gestos que fueron interpretados como una imitación de un mono, lo que motivó la denuncia del empleado del local por racismo.
Tras la presentación policial, la joven fue trasladada a una dependencia para prestar declaración. Las autoridades brasileñas avanzaron con medidas cautelares, entre ellas la retención del pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, Páez permanece en libertad bajo condiciones y no puede abandonar el país hasta que se resuelva su situación legal.
La defensa y el descargo público
En su descargo, la influencer reconoció su accionar, aunque intentó contextualizarlo dentro del conflicto vivido. “Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir”, afirmó.
También sostuvo que desconocía que estaba siendo grabada en ese momento y que el gesto no tuvo como destinatario al personal del bar. “Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, ya que desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas”, explicó.
A raíz de la viralización del caso, la abogada decidió cerrar todas sus redes sociales. Según contó, recibió amenazas durante las últimas horas y atraviesa un momento de temor.
“Estoy asustada”, señaló, al explicar que actualmente se hospeda en un departamento y evita salir a la vía pública. El caso también generó repercusión por su entorno familiar, ya que es hija del empresario de transporte Mariano Páez.
Las autoridades brasileñas continúan con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. El análisis de los registros fílmicos y las declaraciones de las partes resultan claves para el avance del expediente.
Por el momento, no se informó un plazo concreto para la resolución del caso. La situación de Páez permanece sujeta a las decisiones de la Justicia brasileña.
Datos a tener en cuenta
- En Brasil, los actos discriminatorios y racistas constituyen delitos penales.
- Las denuncias pueden derivar en detenciones preventivas y medidas restrictivas.
- La difusión de videos en redes sociales suele formar parte de la prueba judicial.
- Las personas extranjeras pueden quedar impedidas de salir del país mientras dura el proceso.
