Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

La Cruz Roja Argentina Filial Jujuy consolida su presencia en la provincia con la apertura de un nuevo espacio en la zona del natatorio del Parque San Martín, gracias a convenios recientemente firmados que fortalecen su infraestructura y capacidad operativa.

En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy , Ángel Guerrero, referente de la institución destacó que este paso representa un crecimiento clave para ampliar la cobertura y la formación comunitaria en primeros auxilios y asistencia en emergencias.

Dentro del calendario de actividades, el próximo 14 de marzo se realizará un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), abierto a toda la comunidad.

Podrán participar personas desde los 16 años , sin necesidad de conocimientos previos. Desde la institución remarcaron que el objetivo es que cada vez más ciudadanos cuenten con herramientas básicas para actuar ante una emergencia.

Convocatoria para voluntarios

Además, la organización lanzará una convocatoria abierta desde el 18 de marzo para quienes deseen sumarse como voluntarios.

“La convocatoria es abierta desde el 18 de marzo para voluntarios que tengan ganas de ayudar al prójimo. Nosotros capacitamos en primeros auxilios y diferentes áreas donde pueden crecer”, señalaron desde la filial jujeña.

"Los jóvenes de 16 años que deseen incorporarse deberán contar con autorización de sus padres".

La Cruz Roja Jujuy participa activamente en los principales eventos de la provincia, como la peregrinación a Punta Corral y la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde brinda asistencia sanitaria y acompañamiento preventivo.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de Facebook: Cruz Roja Oficial Jujuy.

¿Qué es la Cruz Roja?

La Cruz Roja es una organización humanitaria de carácter voluntario que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, brindando asistencia en situaciones de emergencia, promoviendo la salud, la prevención y la capacitación comunitaria.

Su labor se basa en principios humanitarios y en el compromiso de voluntarios que trabajan en distintas áreas para fortalecer la resiliencia y el bienestar social.