A un mes de Pascuas, el pescado mantiene precios pero no descartan aumento

En diálogo con Canal 4, Gabriel, vendedor del rubro, aseguró que “aumentó mucho la venta ahora” y que se nota un cambio en el consumo, con más clientes que reemplazan la carne y el pollo por pescado, especialmente en esta temporada.
Precios y variedades: cuánto cuesta el pescado hoy
En cuanto a los precios, Gabriel explicó que intentan mantenerlos estables y dijo que el sábalo, uno de los más pedidos, se vende a $12.000 el kilo. Uno puede pesar entre un kilo y medio y hasta tres kilos, lo que lleva el valor total, por pieza grande, a unos $36.000. La merluza, otra de las variedades más elegidas para milanesas o a la plancha, se consigue a $19.000 el kilo.
Entre otras opciones, el salmón rosado tiene un valor de $45.000 el kilo, mientras que también hay demanda de pacú, boga, bagre y surubí. Según el vendedor, con $20.000 o $30.000 se puede preparar un buen plato familiar.
Si bien por ahora los valores se mantienen, no se descarta una suba de cara a Pascuas: “Puede ser, pero esperamos que no. Eso depende de los proveedores y de la pesca. A veces no sale el pescado y aumenta”, señaló. Mientras tanto, aseguran que el consumo sigue en alza y cada vez más jóvenes se animan a incorporar pescado y mariscos a su alimentación habitual.