miércoles 04 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 09:01
Consumo.

A un mes de Pascuas, el pescado mantiene precios pero no descartan aumento

Con la proximidad de las Pascuas, crece la demanda de pescado y los vendedores intentan mantener los precios, aunque no descartan posibles aumentos.

Por  Judith Girón
El pescado mantiene precios pero no descartan aumento

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento

Lee además
Legislatura de Jujuy. video
Legislatura.

Comenzó el período legislativo en Jujuy y los bloques anticipan su agenda
Pasaporte y DNI: quiénes tienen que actualizarlos en 2026 y cuánto sale el trámite.  
Servicios.

Suben los precios del DNI y el pasaporte en medio de demoras en Jujuy: desde cuándo y cuánto costarán

En diálogo con Canal 4, Gabriel, vendedor del rubro, aseguró que “aumentó mucho la venta ahora” y que se nota un cambio en el consumo, con más clientes que reemplazan la carne y el pollo por pescado, especialmente en esta temporada.

Precios y variedades: cuánto cuesta el pescado hoy

WhatsApp Image 2026-03-03 at 20.06.45 (1)
El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa

WhatsApp Image 2026-03-03 at 20.06.44
El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa

En cuanto a los precios, Gabriel explicó que intentan mantenerlos estables y dijo que el sábalo, uno de los más pedidos, se vende a $12.000 el kilo. Uno puede pesar entre un kilo y medio y hasta tres kilos, lo que lleva el valor total, por pieza grande, a unos $36.000. La merluza, otra de las variedades más elegidas para milanesas o a la plancha, se consigue a $19.000 el kilo.

Entre otras opciones, el salmón rosado tiene un valor de $45.000 el kilo, mientras que también hay demanda de pacú, boga, bagre y surubí. Según el vendedor, con $20.000 o $30.000 se puede preparar un buen plato familiar.

Si bien por ahora los valores se mantienen, no se descarta una suba de cara a Pascuas: “Puede ser, pero esperamos que no. Eso depende de los proveedores y de la pesca. A veces no sale el pescado y aumenta”, señaló. Mientras tanto, aseguran que el consumo sigue en alza y cada vez más jóvenes se animan a incorporar pescado y mariscos a su alimentación habitual.

Embed - PRECIO DEL PESCADO, A UN MES DE PASCUAS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comenzó el período legislativo en Jujuy y los bloques anticipan su agenda

Suben los precios del DNI y el pasaporte en medio de demoras en Jujuy: desde cuándo y cuánto costarán

Todo sobre el carnet sanitario: cómo sacar turno, cuánto cuesta y cuándo se entrega

La Legislatura analiza la creación del municipio autónomo de Alto Comedero

Conflicto en Medio Oriente: desde Jujuy analizan posibles efectos en la economía mundial

Lo que se lee ahora
Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Herido por el temporal de viento. video
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Corte en la Ruta 56. video
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

 edit deletevideocam Peregrinación a Punta Corral
Peregrinación.

Virgen de Punta Corral: puesta a punto para los caminos y cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel