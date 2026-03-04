A un mes de Pascuas, el pescado mantiene precios pero no descartan aumento

El pescado mantiene precios pero no descartan aumento El pescado mantiene precios pero no descartan aumento

Cuando falta poco más de un mes para Semana Santa, las pescaderías comienzan a registrar un repunte en las ventas y crece el interés por los productos de mar y río. Los comerciantes buscan sostener los valores actuales, aunque admiten que podrían registrarse subas si baja la pesca o cambian las condiciones de los proveedores.

En diálogo con Canal 4, Gabriel, vendedor del rubro, aseguró que “aumentó mucho la venta ahora” y que se nota un cambio en el consumo, con más clientes que reemplazan la carne y el pollo por pescado, especialmente en esta temporada.

Precios y variedades: cuánto cuesta el pescado hoy WhatsApp Image 2026-03-03 at 20.06.45 (1) El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa WhatsApp Image 2026-03-03 at 20.06.44 El pescado mantiene precios pero no descartan aumento en Semana Santa En cuanto a los precios, Gabriel explicó que intentan mantenerlos estables y dijo que el sábalo, uno de los más pedidos, se vende a $12.000 el kilo. Uno puede pesar entre un kilo y medio y hasta tres kilos, lo que lleva el valor total, por pieza grande, a unos $36.000. La merluza, otra de las variedades más elegidas para milanesas o a la plancha, se consigue a $19.000 el kilo.

Entre otras opciones, el salmón rosado tiene un valor de $45.000 el kilo, mientras que también hay demanda de pacú, boga, bagre y surubí. Según el vendedor, con $20.000 o $30.000 se puede preparar un buen plato familiar.

Si bien por ahora los valores se mantienen, no se descarta una suba de cara a Pascuas: “Puede ser, pero esperamos que no. Eso depende de los proveedores y de la pesca. A veces no sale el pescado y aumenta”, señaló. Mientras tanto, aseguran que el consumo sigue en alza y cada vez más jóvenes se animan a incorporar pescado y mariscos a su alimentación habitual. Embed - PRECIO DEL PESCADO, A UN MES DE PASCUAS

