Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Qué dice el SMN sobre la alerta por tormentas en Jujuy
De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta por tormentas intensas. Desde la tarde de este martes se esperan fenómenos de nivel amarillo.
Advertencia amarilla
Comprende las zonas de: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi. En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con posibilidad de:
Granizo
Intensa actividad eléctrica
Precipitaciones abundantes en lapsos cortos
Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h
Los valores acumulados oscilarían entre 20 y 40 mm, con posibles superaciones puntuales.