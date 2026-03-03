Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla para la provincia de Jujuy. Según indicaron los especialistas, la advertencia será de nivel amarillo y por tormentas desde este martes hasta el jueves.

Qué dice el SMN sobre la alerta por tormentas en Jujuy De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta por tormentas intensas. Desde la tarde de este martes se esperan fenómenos de nivel amarillo.

Alerta amarilla - jujuy Advertencia amarilla Comprende las zonas de: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi. En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con posibilidad de:

Granizo

Intensa actividad eléctrica

Precipitaciones abundantes en lapsos cortos

Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h Los valores acumulados oscilarían entre 20 y 40 mm, con posibles superaciones puntuales.

verano tormentas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.