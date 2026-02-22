Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

El domingo se presenta inestable en gran parte de la provincia, con alerta amarilla por tormentas fuertes vigente durante todo el día , según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia anticipa lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo en distintas regiones.

De acuerdo a la actualización oficial, el panorama estará marcado por precipitaciones intermitentes y tormentas de variada intensidad desde la madrugada hasta la noche.

El informe detalla que durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Las condiciones inestables se mantendrán durante la mañana con igual probabilidad de lluvias y fenómenos eléctricos.

Para la tarde, se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que bajaría a un rango de entre 10 y 40 por ciento. Sin embargo, hacia la noche volverían las tormentas fuertes, nuevamente con chances de lluvia de entre el 40 y el 70 por ciento.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Temperaturas templadas e inestabilidad persistente

El domingo tendrá una temperatura mínima estimada en 16°C y una máxima que rondará los 23°C, en un contexto mayormente nublado y con elevados niveles de humedad.

Los vientos serán leves a moderados, con velocidades que variarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora en distintos momentos del día, predominando del sector sudeste. La visibilidad podría reducirse de manera temporal durante los episodios de lluvia intensa.

Zonas afectadas por el alerta

El alerta amarillo alcanza a amplios sectores del territorio provincial. Entre las zonas comprendidas se encuentran:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

En estos sectores se prevén acumulados de precipitación significativos en cortos períodos, con posibilidad de anegamientos temporarios y crecidas repentinas en áreas vulnerables.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas.

Las autoridades aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones que emita el Servicio Meteorológico Nacional a lo largo de la jornada.