Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas durante carnaval: el pronóstico para los próximos días

Siguendo con el cronograma de carnaval 2026, en materia de tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy para este domingo y lunes. Se espera que en ambos días las temperaturas máximas no superen los 26°C.

Pronóstico. Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Clima. El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

En cuanto al domingo, la alerta amarilla por fuertes tormentas en las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

Estas condiciones comenzarían a desarrollarse durante la noche, con precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Por otra parte, la advertencia emitida por el SMN para el lunes, rige desde la mañana para Puna de Susques - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Para estos sectores, se esperan tormentas localmente fuertes, con la probabilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local.

lluvias tormentas.jpg Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Pronóstico extendido para el fin de semana de Carnaval 2026

De esta manera, según el pronóstico del SMN, el domingo presentaría una máxima cercana a los 26 °C, con alerta amarilla vigente en algunas zonas de Jujuy. Además, se prevén precipitaciones durante gran parte de la jornada, que también podrían afectar a San Salvador de Jujuy.

Para el lunes, las condiciones se mantendrían similares, con una temperatura máxima aproximada de 26 °C y tormentas a lo largo del día. Recién hacia después de las 18 horas se espera una mejora en el tiempo, con el cese gradual de las lluvias.

En tanto, el martes se anticipa un leve ascenso térmico, con una máxima estimada en 28 °C. El cielo permanecería parcialmente nublado y continuarían las probabilidades de tormentas durante gran parte de la jornada, mientras que las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada.