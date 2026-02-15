domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 09:10
SMN.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas durante carnaval: el pronóstico para los próximos días

El SMN renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para este domingo y lunes. Conocé el detalle del pronóstico del tiempo para la provincia de Jujuy durante carnaval.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA

Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA

Lee además
Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA
Clima.

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Dos días bajo alerta: qué dice el SMN sobre las tormentas en Jujuy

Alerta amarilla para el domingo

En cuanto al domingo, la alerta amarilla por fuertes tormentas en las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

Estas condiciones comenzarían a desarrollarse durante la noche, con precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

tormentas verano

La advertencia sigue el lunes

Por otra parte, la advertencia emitida por el SMN para el lunes, rige desde la mañana para Puna de Susques - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Para estos sectores, se esperan tormentas localmente fuertes, con la probabilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local.

lluvias tormentas.jpg
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Pronóstico extendido para el fin de semana de Carnaval 2026

De esta manera, según el pronóstico del SMN, el domingo presentaría una máxima cercana a los 26 °C, con alerta amarilla vigente en algunas zonas de Jujuy. Además, se prevén precipitaciones durante gran parte de la jornada, que también podrían afectar a San Salvador de Jujuy.

Para el lunes, las condiciones se mantendrían similares, con una temperatura máxima aproximada de 26 °C y tormentas a lo largo del día. Recién hacia después de las 18 horas se espera una mejora en el tiempo, con el cese gradual de las lluvias.

En tanto, el martes se anticipa un leve ascenso térmico, con una máxima estimada en 28 °C. El cielo permanecería parcialmente nublado y continuarían las probabilidades de tormentas durante gran parte de la jornada, mientras que las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y en qué afecta

Lo que se lee ahora
Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con56 años de historia
Fiesta.

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca video
Carnaval.

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel