Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026

El carnaval jujeño se desarrolla a pleno en cada rincón de la provincia de Jujuy. Este sábado por la tarde, tanto en Purmamarca como Palpalá, las distintas comparsas vivieron los tradicionales desentierros y llenaron las calles de mucha fiesta.

Festejos de carnaval en Palpalá En distintos barrios de Palpalá se realizaron los tradicionales desentierros del carnaval, donde las comparsas disfrutaron de una jornada marcada por la música, el baile y la celebración, en el marco del Carnaval 2026.

Uno de los encuentros más convocantes fue el de la comparsa "Los Boca Seca", que reunió a cientos de carnavaleros para compartir una tarde especial, colmada de color y alegría.

carnaval en Palpalá Video: Palpalá al Día Así se vivió el carnaval en Purmamarca Por su parte, Purmamarca volvió a consolidarse como uno de los principales epicentros del carnaval jujeño, con la participación de comparsas tradicionales que realizaron sus respectivos desentierros y celebraciones.

Pasadas las 15 horas, la comparsa Los Chanca Chanca llevó adelante su ritual al pie del Cerro de los Siete Colores. En el mismo sector se presentaron Corazones Alegres y la Agrupación Social Cultural y Deportiva Chanca Chanca. Asimismo, la comparsa La Salamanca realizó su desentierro en El Chapacal, frente al club Santa Rosa, sumándose a una jornada que combinó tradición, música y fuerte identidad cultural. carnaval en Purmamarca

