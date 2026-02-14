sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 12:07
Carnaval.

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Humahuaca arrancó con los festejos del carnaval 2026 con la tradicional bendición de las comparsas y sus banderas. Las actividades continuarán durante todo el sábado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca

Este sábado, pasadas las 10 de la mañana, se llevó a cabo en Humahuaca la tradicional ceremonia religiosa que marca el inicio formal de las celebraciones de Carnaval. El acto tuvo lugar en las escalinatas del Monumento a los Héroes de la Independencia, donde se realizó la primera invitación oficial a las comparsas y a sus abanderados.

La jornada contó con una importante concurrencia de vecinos, visitantes y representantes de distintas agrupaciones, que acompañaron este momento central del calendario carnavalero en la ciudad histórica.

Bendición y encuentro de comparsas Humahuaca

Video: Humahuaca Hoy

Multitudinario encuentro de comparsas en Humahuaca

grupo Sombras en Humahuaca - bendición de comparsas

Cómo continúan las actividades de carnaval en Humahuaca

Las celebraciones continuarán durante toda la tarde, con el paso de las distintas comparsas por los mojones tradicionales, uno de los rituales más característicos del carnaval humahuaqueño.

El cierre de la jornada está previsto para alrededor de las 19, con el tradicional Topamiento de los Cholos, considerado uno de los encuentros más convocantes y representativos de estas fiestas populares.

De esta manera, Humahuaca vuelve a consolidarse como uno de los principales puntos de referencia para quienes buscan vivir el Carnaval con un fuerte arraigo cultural y tradición ancestral.

topamiento casa encantada humahuaca.jpg

Convocante primera noche en Humahuaca

El viernes por la noche una multitud llegó a Humahuaca para vivir la primera jornada del Carnaval 2026. El Monumento a los Héroes de la Independencia se vió colmado de personas que ya disfrutan de este fin de semana especial.

monumento a los héroes la independencia humahuaca carnaval

