Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca

Este sábado, pasadas las 10 de la mañana, se llevó a cabo en Humahuaca la tradicional ceremonia religiosa que marca el inicio formal de las celebraciones de Carnaval. El acto tuvo lugar en las escalinatas del Monumento a los Héroes de la Independencia, donde se realizó la primera invitación oficial a las comparsas y a sus abanderados.

La jornada contó con una importante concurrencia de vecinos, visitantes y representantes de distintas agrupaciones, que acompañaron este momento central del calendario carnavalero en la ciudad histórica.

Bendición y encuentro de comparsas Humahuaca Video: Humahuaca Hoy Multitudinario encuentro de comparsas en Humahuaca grupo Sombras en Humahuaca - bendición de comparsas Cómo continúan las actividades de carnaval en Humahuaca Las celebraciones continuarán durante toda la tarde, con el paso de las distintas comparsas por los mojones tradicionales, uno de los rituales más característicos del carnaval humahuaqueño.

El cierre de la jornada está previsto para alrededor de las 19, con el tradicional Topamiento de los Cholos, considerado uno de los encuentros más convocantes y representativos de estas fiestas populares.

De esta manera, Humahuaca vuelve a consolidarse como uno de los principales puntos de referencia para quienes buscan vivir el Carnaval con un fuerte arraigo cultural y tradición ancestral. topamiento casa encantada humahuaca.jpg Convocante primera noche en Humahuaca El viernes por la noche una multitud llegó a Humahuaca para vivir la primera jornada del Carnaval 2026. El Monumento a los Héroes de la Independencia se vió colmado de personas que ya disfrutan de este fin de semana especial. monumento a los héroes la independencia humahuaca carnaval

