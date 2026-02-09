Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del calendario cultural de Jujuy: el inicio del carnaval con los tradicionales desentierros. Durante febrero, distintas localidades abrirán sus mojones y cerros para dar paso a jornadas de música, baile y encuentros entre comparsas, con actividades que se extenderán desde la mañana hasta la noche.

Humahuaca, Uquía, Purmamarca, Tilcara, Tumbaya y Maimará confirmaron sus cronogramas, con horarios definidos para los rituales de apertura, los topamientos y los recorridos por las calles. Las celebraciones convocan a vecinos, visitantes y agrupaciones que llegan desde distintos puntos de la provincia.

El carnaval quebradeño vuelve a ocupar el centro de la escena turística y cultural, con propuestas distribuidas a lo largo de varios días y escenarios naturales emblemáticos.

Humahuaca

En Humahuaca, los desentierros comenzarán luego de la misa prevista para las 10 de la mañana. Tras la ceremonia religiosa, se realizará la primera invitación formal a las comparsas y a sus abanderados.

Las actividades continuarán durante toda la tarde, con el paso de distintas agrupaciones por los mojones tradicionales. El cierre de la jornada llegará con el Topamiento de los Cholos, previsto para alrededor de las 19, uno de los encuentros más convocantes del carnaval humahuaqueño.

La ciudad histórica volverá a ser punto de referencia para quienes buscan vivir el carnaval con fuerte arraigo cultural.

Uquía y Purmamarca

En Uquía, la Bajada de los Diablos tendrá lugar a las 16, al pie del Cerro Blanco. El ritual marca el inicio formal del carnaval en la localidad y convoca a comparsas y familias que acompañan el descenso desde el cerro.

Purmamarca concentrará varias actividades el sábado 14 de febrero. A las 15, la comparsa Los Chanca Chanca realizará su desentierro al pie del Cerro de los Siete Colores. En el mismo sector se presentarán Corazones Alegres y la Agrupación Social Cultural y Deportiva Chanca Chanca.

Más tarde, la comparsa La Salamanca llevará adelante su desentierro en El Chapacal, frente al club Santa Rosa, sumando otro punto de encuentro dentro del pueblo.

Tilcara

Tilcara tendrá una agenda distribuida entre el 14 y el 15 de febrero. El sábado, a las 11:30, se realizará el desentierro fortinero en el Mojón del Matadero.

Desde las 14, comenzarán los desentierros de las distintas comparsas y mojones de la localidad. La jornada cerrará a las 22 con un baile público en los salones, abierto a la comunidad y visitantes.

El domingo, desde las 14, las comparsas recorrerán las calles de Tilcara, en uno de los momentos más coloridos y concurridos del carnaval local.

Tumbaya y Maimará

En Tumbaya, los desentierros comenzarán a partir de las 14. La comparsa Los Alegres lo hará en el cerro Pilacunca, Los Corazones Alegres en la Quebrada de Horno Huaico y Los Cachafaces en Tumbaya Grande.

A las 15 está previsto el topamiento de comparsas en el ingreso al pueblo, mientras que a las 16:30 se desarrollará el Fortín Carnavalero, con música y baile.

En Maimará, las comparsas realizarán sus desentierros el 14 de febrero. En tanto, el tradicional Cerro Negro tendrá su jornada el 15 de febrero por la tarde, con actividades que convocan a toda la comunidad.

