Deudores alimentarios de Jujuy tendrán prohibido ingresar a las canchas de todo el país

Los deudores alimentarios registrados en Jujuy ya no podrán ingresar a estadios de fútbol en todo el país tras una nueva disposición nacional que amplió los alcances del programa Tribuna Segura. La medida quedó oficializada este miércoles mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y ya rige para los próximos encuentros deportivos.

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La decisión surgió luego del anuncio realizado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien confirmó que las personas incluidas en registros públicos de alimentantes morosos pasarán a formar parte del sistema de control que funciona en los accesos a las canchas argentinas.

Con esta modificación, quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos de distintas provincias, entre ellas Jujuy, podrán recibir una restricción administrativa que impedirá su ingreso a espectáculos futbolísticos.

La actualización quedó establecida a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación. El texto incorporó nuevos incisos al artículo 2° de la Resolución 354/2017, normativa que regula el funcionamiento de Tribuna Segura.

Según se informó oficialmente, unas 13 mil personas pasarán a formar parte del sistema de control. Los datos provienen tanto del registro de la Ciudad de Buenos Aires como de provincias que cuentan con listados de deudores alimentarios, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y Chaco.

La disposición establece que podrá impedirse el ingreso a estadios a quienes tengan una medida judicial o administrativa vinculada a su inscripción en registros públicos de alimentantes morosos.

Estadio 23 de Agosto Estadio 23 de Agosto.

Cómo funcionará el control en las canchas

El programa Tribuna Segura funciona en los accesos de los estadios mediante controles de identidad. A través de ese sistema, las autoridades verifican si una persona posee restricciones vigentes para asistir a eventos deportivos.

Hasta ahora, el programa se enfocaba principalmente en personas con antecedentes de violencia, delitos o contravenciones relacionadas con el fútbol. Con esta nueva actualización, el alcance se amplió hacia quienes incumplen con la cuota alimentaria.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la incorporación de los deudores alimentarios apunta también a fortalecer las herramientas administrativas destinadas al cumplimiento de las obligaciones parentales.

A través de una publicación en redes sociales, la ministra Monteoliva expresó: “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras”.

También endurecieron las restricciones por hechos violentos

La nueva resolución además amplió los criterios vinculados a conductas violentas en el contexto de espectáculos deportivos. El texto incorpora sanciones para quienes protagonizaran incidentes que afecten el orden público, la seguridad o el tránsito.

Las restricciones alcanzarán tanto a hechos cometidos dentro de estadios como en sus inmediaciones, en la vía pública o durante traslados hacia los partidos. Incluso, la normativa contempla situaciones ocurridas en transportes utilizados por hinchas.

Otro de los puntos incorporados incluye a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados al narcotráfico cuando los hechos tengan relación con espectáculos futbolísticos.

Jujuy quedó incluida dentro del nuevo esquema

La provincia de Jujuy aparece entre las jurisdicciones cuyos registros serán incorporados al sistema nacional de control. Esto significa que las personas alcanzadas por medidas vinculadas al incumplimiento de la cuota alimentaria podrán ser detectadas en los ingresos a las canchas mediante Tribuna Segura.

La decisión nacional también toma como referencia políticas similares que ya funcionaban en otras provincias argentinas, donde existían restricciones deportivas para deudores alimentarios.

Con la entrada en vigencia inmediata de la resolución, los controles comenzarán a aplicarse en los próximos partidos que se disputen en todo el país.