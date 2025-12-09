Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Según explicaron desde el cuerpo legislativo, la reforma introduce nuevas herramientas y restricciones para quienes adeudan alimentos, con el objetivo de evitar la vulneración de derechos y agilizar los procesos de cumplimiento.
Qué cambia con la nueva ley
La Ley 6498 establece modificaciones clave respecto del sistema vigente. Entre los puntos más relevantes se destacan:
Restricciones de acceso a espectáculos públicos, eventos deportivos y casinos para los deudores incluidos en el Registro.
Nuevo criterio para definir el incumplimiento: será considerado moroso quien adeude dos cuotas alimentarias dentro del mismo año, lo que acelera la incorporación al registro y la aplicación de sanciones.
Actualización de herramientas administrativas y judiciales para mejorar la detección, el seguimiento y la ejecución de pagos pendientes.
Estas medidas, según los fundamentos de la ley, buscan asegurar que quienes se encuentran obligados al pago de la cuota alimentaria cumplan con sus responsabilidades, evitando daños económicos y emocionales hacia los menores y sus cuidadoras.
También aprobaron el Presupuesto 2026
El Presupuesto 2026, quedó sancionado como Ley N°6490. Según el texto aprobado, el total de ingresos previstos asciende a $2 billones 656 mil millones, mientras que los egresos para 2026 suman $2 billones 284 mil millones, lo que marca una diferencia positiva de $372 mil millones. Este saldo proyectado permitirá al Gobierno avanzar con programas, obras y políticas prioritarias en un marco financiero más equilibrado.
Ingresos: $2.656.000.000.000
Egresos: $2.284.000.000.000
Diferencia:$372.000.000.000
Para el próximo ejercicio se contempla la siguiente distribución: