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12 de mayo de 2026 - 21:03
Seguridad.

El error que se repite en muchas casas de Jujuy y puede terminar en accidentes o problemas respiratorios

El licenciado en Seguridad e Higiene Joaquín Salas habló sobre los artefactos que hay en las casas y advirtió sobre los riesgos de no revisarlos a tiempo.

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En diálogo con TodoJujuy, el licenciado en Seguridad e Higiene Joaquín Salas explicó cuáles son los errores más comunes que se repiten en los hogares jujeños y por qué es importante realizar controles preventivos antes de que aparezcan los problemas.

Uno de los principales puntos que remarcó el especialista es que muchas personas recién se ocupan del mantenimiento cuando el artefacto deja de funcionar. “Por lo general hacemos un mantenimiento correctivo: se rompe y recién me preocupo. Pero el mantenimiento tiene que ser preventivo”, explicó.

Según indicó, los fabricantes suelen incluir recomendaciones específicas sobre limpieza y controles periódicos, aunque muchas veces esos manuales quedan olvidados. “Compramos algo, enchufamos y listo. Pero los manuales indican cada cuánto tiempo hay que hacer mantenimiento”, sostuvo.

El tanque de agua: uno de los grandes olvidados

Salas señaló que uno de los elementos más descuidados en muchas viviendas es el tanque de agua, que debería limpiarse al menos una vez por año. “Los tanques de agua se tienen que limpiar por lo menos una vez al año”, afirmó.

Además, explicó que con el tiempo se acumulan sedimentos que pueden afectar la calidad del agua y provocar malestares. “Uno a veces siente malestar estomacal o descompostura y piensa que está comiendo mal, pero el problema puede estar en el agua”, indicó.

Incluso, relató casos extremos en los que encontraron animales muertos dentro de los tanques.

Termotanques, calefones y sarro

Otro de los puntos que destacó el especialista fue la importancia del mantenimiento en termotanques y calefones, especialmente durante el invierno. Explicó que los termotanques acumulan sedimentos y óxido con el paso del tiempo porque trabajan constantemente con agua caliente.

“Todo eso se va degradando y puede afectar el funcionamiento del termotanque”, detalló Salas. También mencionó el caso de las pavas eléctricas, donde el sarro puede generar pérdida de eficiencia y hasta sobrecalentamiento. “El sarro hace que ya no caliente igual y eso puede terminar dañando el artefacto”, explicó.

Embed - Los objetos de tu casa que te enferman sin que lo sepas (y cómo evitarlo) | Joaquín Salas

Los riesgos de no ventilar la casa

En medio de las temperaturas bajas, muchas familias mantienen puertas y ventanas cerradas durante gran parte del día. Sin embargo, Salas advirtió que eso también puede afectar la salud. “En algún momento del día estaría bueno abrir las ventanas y hacer una renovación de aire”, recomendó.

Además, explicó que el uso constante de aire acondicionado o calefacción puede secar el ambiente y afectar las vías respiratorias. “El aire seco seca las vías respiratorias y eso también nos tiende a enfermar”, señaló.

Finalmente, el especialista insistió en que ante cualquier pérdida de agua, olor extraño o falla en los artefactos, lo mejor es consultar con personal capacitado. “Lo importante es buscar un profesional que pueda verificar qué está pasando”, cerró.

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