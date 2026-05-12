Cómo recuperar ropa teñida por error: trucos caseros y curiosidades poco conocidas

Un error al lavar la ropa puede arruinar una prenda muy querida y hacer que tu camiseta preferida termine manchada por el desteñido . Este problema aparece con frecuencia, sobre todo en quienes recién empiezan a manejarse solos cuando se independizan . Para evitarlo, existen trucos caseros simples y efectivos.

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Hogar. Terminá con las manchas amarillas en la ropa blanca usando este truco casero que no falla

De esta manera, aplicando estas técnicas es posible devolverle la vida a la prenda sin tener que desecharla ni comprar otra nueva. Optar por esta solución también contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado a la industria textil . De hecho, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Valencia , la fabricación de una sola camiseta de algodón requiere cerca de 2.700 litros de agua .

En términos más precisos, durante 2020 el sector textil se ubicó como la tercera actividad con mayor impacto en la degradación del agua y del suelo , con un consumo medio de 9 metros cúbicos de agua y 400 metros cuadrados de tierra por cada habitante de la Unión Europea , según el mismo informe. Por eso, la alternativa más recomendable es intentar eliminar las manchas y recuperar la prenda original utilizando los métodos caseros difundidos por Trendencias.

El primer método es uno de los más utilizados actualmente y se basa en combinar amoníaco con detergente para vajilla . Para llevarlo a cabo, se prepara una solución con ambos productos en proporciones similares junto con agua , y se aplica sobre las zonas manchadas mediante un rociador .

Después, se frota el tejido con un cepillo pequeño —puede ser de dientes o de uñas— hasta que la mancha pierda intensidad y el color comience a atenuarse. Una vez finalizado el proceso, es fundamental prestar atención al enjuague posterior, ya que la prenda debe lavarse en profundidad para eliminar completamente los residuos de jabón y pigmento.

Cuando se trata de ropa blanca, la lejía puede funcionar como una solución efectiva, siempre y cuando la etiqueta de la prenda indique que admite su uso. En estos casos, el procedimiento consiste en sumergir la prenda en agua caliente junto con media medida de lejía y dejarla en remojo hasta que la mancha desaparezca por completo.

Taza de té verde.

En cambio, si se trata de prendas de color o telas delicadas que no resisten la lejía, se pueden emplear alternativas más suaves. Una de ellas es el té verde, que se utiliza de forma similar: se prepara una infusión y se reemplaza la lejía por este líquido en el proceso de remojo.

Asimismo, para manchas más resistentes, es posible añadir sal directamente sobre la zona afectada y dejar actuar la prenda durante unos 15 minutos antes del lavado final. Otra alternativa consiste en recurrir al hielo junto con sal, especialmente cuando se busca recuperar el color original de una prenda desteñida.

Para aplicarlo, se debe colocar la ropa en un recipiente con agua fría y varios cubos de hielo, incorporando además media taza de sal. Luego de dejarla en reposo durante aproximadamente treinta minutos, un lavado habitual en el lavarropas completa el procedimiento.

Estrategias desconocidas, pero igual de eficaces.

Por otro lado, también existen métodos caseros tradicionales como la infusión de laurel con bicarbonato, que se hierve previamente y se deja enfriar antes de introducir la prenda en el líquido. A esto se suman técnicas más antiguas, como el uso de patatas enteras sin pelar hervidas en agua, remedios populares que han ido transmitiéndose de generación en generación.

Cuando se trata de prendas de color, una alternativa útil es utilizar vinagre de limpieza mezclado con agua. Si se elige este método, la prenda debe permanecer en remojo durante unos 15 minutos antes de realizar un lavado convencional.

En el caso de la ropa blanca, puede emplearse agua oxigenada combinada con detergente líquido, aplicándola directamente sobre la zona afectada. Posteriormente, se recomienda dejar la prenda en reposo durante cerca de media hora para potenciar el efecto antes del lavado habitual.

Desde el uso de lejía hasta la esperanza del té verde o las cáscaras de huevo.

Estrategias desconocidas, pero igual de eficaces

Existen también métodos poco habituales que, aun así, pueden resultar efectivos. Entre ellos se encuentra el uso de cáscaras de huevo hervidas, una técnica llamativa que se utiliza para ayudar a quitar manchas en prendas de color. En este caso, la ropa se coloca en el agua cuando ya está en plena ebullición y, tras dejarla actuar durante algunos minutos, el tono no deseado comienza a desaparecer gradualmente.

De todas formas, es fundamental asegurarse antes de aplicar este procedimiento de que el tejido soporta altas temperaturas y no necesita ser tratado exclusivamente en seco, para evitar dañar la prenda.

De forma similar, la leche fría puede ser una opción eficaz cuando las técnicas anteriores no logran los resultados esperados. En este caso, la prenda debe dejarse en remojo dentro de leche durante aproximadamente 12 horas, cambiando el líquido cada tres horas. Durante ese tiempo, la leche actúa como un agente absorbente que va retirando progresivamente los restos de colorante.

Un descuido a la hora de hacer la colada puede transformar tu camiseta favorita en una víctima por el desteñido.

Por otro lado, otra alternativa consiste en aplicar cambios de temperatura para ayudar a desprender las manchas de tinte. El método implica sumergir la prenda primero en agua muy caliente y luego trasladarla a agua fría, repitiendo esta alternancia en intervalos de unos 30 minutos en cada recipiente.

El limón, reconocido por su capacidad natural para aclarar tejidos, suele aplicarse directamente sobre la mancha al frotar la superficie con la fruta cortada. Luego, se recomienda dejar secar la prenda bajo la luz solar antes de realizar el lavado en la lavadora.

De manera equivalente, productos como el cloro o la lavandina pueden utilizarse en preparaciones diluidas cuando se trata de ropa blanca. En estos casos, es indispensable respetar cuidadosamente las instrucciones de uso y verificar previamente que la tela sea apta para este tipo de agentes, evitando así posibles daños en el tejido.

De este modo, con estos métodos podrías recuperar la vitalidad de la prenda sin necesidad de tirarla y reemplazarla por otra.

Cómo evitar que las prendas se destiñan en la lavadora

Para prevenir que la ropa vuelva a mancharse por transferencia de color en futuros lavados, una opción recomendable es el uso de las llamadas toallitas atrapacolor, que pueden conseguirse fácilmente en supermercados.

Estas láminas húmedas tienen la función de retener los tintes que se desprenden durante el ciclo de lavado, reduciendo así la posibilidad de que tiñan otras prendas.

Los trucos más conocidos a los que puedes recurrir.

Como alternativa más ecológica, es posible elaborar versiones caseras de estas toallitas utilizando pequeños trozos de tela blanca que se impregnan en una solución de agua con sosa y luego se dejan secar antes de colocarlos dentro de la lavadora.

Además de estas medidas, la prevención también implica prestar atención a las etiquetas de cada prenda y, en el caso de lavados de ropa blanca, agregar una pequeña cantidad de lejía únicamente cuando el tejido lo permita sin riesgo de deterioro.