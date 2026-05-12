Explosión en Santa Cruz: confirmaron que dos jujeñas resultaron heridas y están graves

Dos jujeñas están entre las heridas por la explosión en Santa Cruz

La explosión e incendio ocurridos el domingo por la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, mantiene en vilo a familias jujeñas luego de confirmarse que dos mujeres oriundas de la provincia se encuentran entre las personas más afectadas por la tragedia.

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Se trata de Daiana Estrada , de 38 años, y su hija Mía Estrada , de 11, quienes permanecen internadas tras sufrir graves heridas durante el siniestro registrado en el barrio San Antonio de Padua.

Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Daiana Estrada continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Distrital de Las Heras con quemaduras en el 80% de su cuerpo y asistencia mecánica respiratoria.

El Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmó además que dos niñas heridas en la explosión serán derivadas al Hospital Garrahan de Buenos Aires para continuar con tratamientos especializados por las graves lesiones en la piel.

Entre las menores que serán trasladadas se encuentra la jujeña Mía Estrada, de 11 años. La otra paciente derivada es Rocío Castañares.

Las autoridades sanitarias indicaron que ambas niñas se encuentran hemodinámicamente estables y continúan bajo seguimiento permanente.

La tragedia dejó además tres víctimas fatales: Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas dos meses de vida.

Además, otros menores continúan internados con graves quemaduras y lesiones, mientras avanzan las pericias para determinar las causas exactas de la explosión.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el hecho habría sido provocado por una fuga de gas y una posible falla en la conexión de un tubo de gas de 45 kilos.

image Tragedia en Santa Cruz

Piden cadena de oración por las jujeñas heridas tras la grave explosión

La situación generó una profunda conmoción en Jujuy, donde familiares, amigos y usuarios en redes sociales comenzaron una cadena de oración por Daiana y Mía Estrada.

Mensajes de apoyo y pedidos de fuerza para ambas comenzaron a multiplicarse en bajo consignas de acompañamiento y oración para las dos jujeñas internadas.

image Explosión y tragedia en Santa Cruz

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial y dispuso asistencia integral para las familias afectadas.