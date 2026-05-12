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12 de mayo de 2026 - 13:05
País.

Explosión en Santa Cruz: confirmaron que dos jujeñas resultaron heridas y están graves

Dos jujeñas, madre e hija permanecen en grave estado tras la explosión ocurrida en Perito Moreno, donde murieron tres personas.

Por  Judith Girón
Dos jujeñas están entre las heridas por la explosión en Santa Cruz

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Se trata de Daiana Estrada, de 38 años, y su hija Mía Estrada, de 11, quienes permanecen internadas tras sufrir graves heridas durante el siniestro registrado en el barrio San Antonio de Padua.

Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Daiana Estrada continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Distrital de Las Heras con quemaduras en el 80% de su cuerpo y asistencia mecánica respiratoria.

Derivarán a niñas al Hospital Garrahan, tras la explosión en Santa Cruz

El Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmó además que dos niñas heridas en la explosión serán derivadas al Hospital Garrahan de Buenos Aires para continuar con tratamientos especializados por las graves lesiones en la piel.

Entre las menores que serán trasladadas se encuentra la jujeña Mía Estrada, de 11 años. La otra paciente derivada es Rocío Castañares.

Las autoridades sanitarias indicaron que ambas niñas se encuentran hemodinámicamente estables y continúan bajo seguimiento permanente.

La tragedia dejó además tres víctimas fatales: Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas dos meses de vida.

Además, otros menores continúan internados con graves quemaduras y lesiones, mientras avanzan las pericias para determinar las causas exactas de la explosión.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el hecho habría sido provocado por una fuga de gas y una posible falla en la conexión de un tubo de gas de 45 kilos.

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Tragedia en Santa Cruz

Tragedia en Santa Cruz

Piden cadena de oración por las jujeñas heridas tras la grave explosión

La situación generó una profunda conmoción en Jujuy, donde familiares, amigos y usuarios en redes sociales comenzaron una cadena de oración por Daiana y Mía Estrada.

Mensajes de apoyo y pedidos de fuerza para ambas comenzaron a multiplicarse en bajo consignas de acompañamiento y oración para las dos jujeñas internadas.

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Explosión y tragedia en Santa Cruz

Explosión y tragedia en Santa Cruz

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial y dispuso asistencia integral para las familias afectadas.

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