Hot sale 2026: una por una, todas las promociones para viajar

Este lunes comenzó el Hot Sale 2026 , una nueva edición de la campaña de descuentos y promociones online que se desarrollará hasta el miércoles 13 de mayo , aunque varias empresas mantendrán sus ofertas durante toda la semana. La iniciativa incluye múltiples sectores comerciales , entre ellos el turismo y los viajes .

Comercio electrónico. Inició el Hot Sale 2025: las marcas que hay y todas las ofertas disponibles

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico , reúne a más de 800 marcas oficiales distribuidas en 10 categorías diferentes . Todas las promociones y oportunidades disponibles pueden consultarse a través del sitio oficial Hot Sale Argentina .

Para quienes planean vacaciones , escapadas o viajes para las temporadas de invierno y verano , esta edición puede representar una buena ocasión para acceder a tarifas promocionales en agencias de turismo, aerolíneas , compañías de micros de larga distancia , servicios de asistencia al viajero , alquiler de vehículos y alojamientos, entre otras propuestas vinculadas al sector.

El Hot Sale 2026 se desarrolla hasta el miércoles 13 de mayo.

El evento genera grandes expectativas entre consumidores y empresas que suelen participar y seguir de cerca este tipo de jornadas de descuentos .

“Años anteriores hemos publicado a las 00h del inicio de la acción unas 15 o 20 ofertas máximo. Este año a la misma hora publicamos 49, es el récord absoluto que hemos tenido en todas las ediciones. Esta edición las agencias decidieron tirar toda la carne al asador”, explicó Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas. Y destacó que, en esta oportunidad, las agencias apostaron fuerte por las promociones disponibles.

Vuelos directos a Aruba por 600 dólares y 12 cuotas para destinos de Argentina.

Además, señaló que, aunque gran parte de los usuarios suele priorizar las compras en cuotas durante este tipo de campañas, quienes tengan la posibilidad de pagar en una sola cuota viajes internacionales podrán encontrar oportunidades especialmente convenientes, algo que consideró como uno de los puntos más destacados del Hot Sale 2026 hasta el momento.

Las ventas y un desempeño positivo

Por su parte, Julián Gurfinkiel, fundador de Turismocity, aseguró que el nivel de ventas viene mostrando un desempeño positivo, impulsado por una mayor cantidad de descuentos y opciones de financiación. Aunque reconoció que actualmente resulta más complicado encontrar promociones muy agresivas en vuelos, señaló que detectaron algunas alternativas con precios hasta un 30% más bajos para viajar a Miami.

Claves para aprovechar las ofertas.

Además, destacó que la comercialización de paquetes turísticos registra un crecimiento del 50% en comparación con la edición del año pasado. En la plataforma, suelen exhibir tablas con valores promedio de distintos productos para que los usuarios puedan comparar y evaluar si una propuesta realmente representa una oferta frente a los precios habituales.

Qué ofertas hay en Hot Sale 2026

No alcanza con dejarse llevar por carteles que anuncian “60% de descuento”: es importante conocer previamente cuánto suele costar un producto o servicio para poder determinar si realmente se trata de una oferta conveniente.

También conviene mantener expectativas realistas y aplicar cierto criterio al momento de buscar promociones. Difícilmente aparezcan rebajas muy marcadas para fechas de alta demanda, como fines de semana largos o las vacaciones de julio, aunque igualmente vale la pena seguir atentos a las oportunidades disponibles.

Las playas de Punta Cana, en República Dominicana.

Estas son algunas de las promociones y opciones de financiación que pueden encontrarse:

En los aeropuertos, Aeropuertos Argentina ofrece promociones en locales y servicios disponibles en terminales como Ezeiza , Bariloche , Mendoza y el Aeroparque Jorge Newbery . Entre los beneficios aparecen rebajas en el servicio de embalaje de equipaje , acceso a salas VIP y Fast Pass para agilizar trámites y evitar filas, entre otras opciones.

ofrece promociones en locales y servicios disponibles en terminales como , , y el . Entre los beneficios aparecen rebajas en el servicio de , acceso a y para agilizar trámites y evitar filas, entre otras opciones. Por su parte, Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 10% para todas sus rutas y la posibilidad de financiar pasajes en hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas adheridas.

lanzó descuentos del para todas sus rutas y la posibilidad de financiar pasajes en hasta con bancos y tarjetas adheridas. En tanto, Iberia presentó tarifas promocionales para volar entre el 1 de junio y el 24 de octubre —con excepción del período comprendido entre el 8 y el 26 de julio—, con pasajes que parten desde menos de dos millones de pesos.

Llega la temporada de invierno a Bariloche.

GOL Líneas Aéreas decidió extender sus promociones más allá del Hot Sale con una nueva etapa denominada Hot Week , que se desarrollará del 14 al 17 de mayo . Durante ese período ofrecerá rebajas de hasta el 20% en vuelos y un 10% extra utilizando el código “ HOTGOL10 ”. Las tarifas promocionales aplican para viajes programados entre mayo y junio , y también desde agosto hasta el 15 de diciembre de 2026 .

decidió extender sus promociones más allá del con una nueva etapa denominada , que se desarrollará del . Durante ese período ofrecerá rebajas de hasta el en vuelos y un utilizando el código “ ”. Las tarifas promocionales aplican para viajes programados entre , y también desde hasta el . En relación con el próximo Mundial , Matías Mute señaló que todavía existen algunas oportunidades, aunque limitadas, tanto en vuelos como en alojamientos en destinos como Miami y Nueva York . Según explicó, quienes tengan flexibilidad respecto de la ubicación y prioricen encontrar mejores precios todavía pueden acceder a hospedajes en Nueva York para la fecha de la final a valores convenientes.

, señaló que todavía existen algunas oportunidades, aunque limitadas, tanto en vuelos como en alojamientos en destinos como y . Según explicó, quienes tengan flexibilidad respecto de la ubicación y prioricen encontrar todavía pueden acceder a hospedajes en para la fecha de la final a valores convenientes. Entre las propuestas más destacadas aparecen paquetes para el Caribe y Brasil. Por ejemplo, se ofrecen estadías de una semana en Punta Cana con alojamiento en hoteles de cadenas reconocidas, como RIU y Bahía Príncipe, por valores cercanos a los US$ 1.000.

Las promociones del Hot Sale 2026 para viajar.

También surgieron promociones para destinos del nordeste brasileño , como Maragogi y Porto de Galinhas , con paquetes de siete noches desde unos US$ 450 en hoteles tres estrellas con desayuno incluido y, en algunos casos, vuelos con equipaje de mano . Además, Promociones Aéreas detectó vuelos directos ida y vuelta hacia Aruba desde US$ 632 con carry on incluido .

para destinos del , como y , con paquetes de desde unos en hoteles tres estrellas con desayuno incluido y, en algunos casos, vuelos con . Además, detectó vuelos directos ida y vuelta hacia desde con . Smiles Argentina también sumó beneficios durante el Hot Sale a través de “ Viaje Fácil ”, una herramienta que permite asegurar pasajes con hasta 11 meses de anticipación manteniendo congelado el valor en millas o en una combinación de millas y pesos , sin contar necesariamente con el total acumulado al momento de la reserva.

también sumó beneficios durante el a través de “ ”, una herramienta que permite asegurar pasajes con hasta manteniendo congelado el valor en millas o en una combinación de , sin contar necesariamente con el total acumulado al momento de la reserva. Para concretar la operación inicialmente solo es necesario abonar impuestos , tasas y el cargo correspondiente al servicio. El saldo restante puede completarse hasta 60 días antes de la fecha del vuelo.

, y el cargo correspondiente al servicio. El saldo restante puede completarse hasta de la fecha del vuelo. Club Med lanzó promociones en distintos resorts all inclusive, junto con opciones de cancelación flexible para las reservas. Además, ofrece estadías sin cargo para niños en destinos del Caribe, siempre que compartan habitación con sus padres. Las propuestas aplican para viajes programados entre mayo de 2026 y junio de 2027.

Ayer comenzó el Hot Sale 2026.