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29 de abril de 2026 - 17:59
País.

Viajes de larga distancia: requisitos para menores de edad

Para viajar con menores de edad en micros de larga distancia en el país, se deben cumplir ciertos requisitos.

Viajar conmenores de edad en micros de larga distancia (Foto ilustrativa)

Viajar con menores de edad en micros de larga distancia (Foto ilustrativa)

Viajar con menores de edad en micros de larga distancia dentro del país requiere algunos trámites específicos, medidas que busca prevenir situaciones delictivas, como la sustracción o la trata de personas.

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Los padres, madres o representantes legales pueden viajar con menores si acreditan el vínculo. También se permite que los chicos viajen con un adulto debidamente autorizado por el padre, la madre o el representante legal.

Cómo pueden viajar los menores según la edad

Los menores de seis años no pueden viajar solos. Siempre deben hacerlo acompañados por uno de sus padres, por su representante legal o por un tercero autorizado.

Viajar con menores de edad en micros de larga distancia
Viajar con menores de edad en micros de larga distancia

Viajar con menores de edad en micros de larga distancia

En el caso de los chicos de entre 6 y 12 años inclusive, deben viajar acompañados por uno de sus padres, por su representante legal, por un tercero autorizado, o pueden utilizar el servicio de menor no acompañado, en caso de que la empresa lo brinde.

Por su parte, los adolescentes de entre 13 y 17 años pueden viajar solos, pero deben contar con autorización de uno de sus padres o de su representante legal.

Qué documentación se necesita

Para viajar con menores de edad en micros de larga distancia se debe presentar el DNI o pasaporte del menor, en original y fotocopia. También se solicita el DNI del adulto, ya sea padre, madre o representante legal, en original y fotocopia.

Además, se debe acreditar el vínculo mediante Libreta de Matrimonio con el nacimiento asentado, Partida de Nacimiento, Acta de Nacimiento o Testimonio Judicial de Adopción, en original y fotocopia. El vínculo también puede acreditarse con el DNI del menor, siempre que contenga el nombre de sus representantes legales.

En caso de autorizar a una persona para que acompañe al menor, se debe presentar el DNI de ese adulto. Al momento de viajar, esa persona tendrá que mostrar su DNI y la autorización correspondiente. Para viajes estudiantiles o de egresados, son válidas las autorizaciones solicitadas por las agencias de viajes habilitadas.

Cómo hacer la autorización para un tercero

Si se necesita autorizar a un tercero, el trámite puede realizarse de forma presencial en la boletería de la empresa de micros. Para hacerlo, se debe completar el formulario de autorización de la CNRT y acercarse a la boletería con la documentación que acredita el vínculo como padre, madre o representante legal, además de la documentación del tercero que se autoriza.

También se puede gestionar previamente la autorización a través de escribano, juez competente, autoridad competente del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Justicia de Paz u otras autoridades administrativas y judiciales. Al momento de viajar, el acompañante debe presentar la documentación que acredita el vínculo o la autorización.

Cuánto demora, cuánto cuesta y qué vigencia tiene

El trámite presencial lleva aproximadamente 5 minutos y la autorización se entrega en el momento. La autorización presencial es gratuita y no tiene ningún costo. En cuanto a la vigencia, puede ser semanal, mensual o anual. Ante cualquier duda o inconveniente, se encuentra disponible el teléfono 0800-333-0300.

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