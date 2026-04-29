miércoles 29 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de abril de 2026 - 09:00
País.

Un fuerte sismo sacudió Tartagal y se sintió en gran parte del norte

El sismo ocurrió a las 07:04 y tuvo epicentro en Tartagal, Salta. La escasa profundidad generó una percepción clara en varias localidades.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Fuerte sismo en Tartagal.

Fuerte sismo en Tartagal.

Lee además
ANSES.
País.

Cronograma pagos de ANSES en mayo 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones
Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso
País.

Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso

Según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el evento registró una magnitud de 4,1 en la escala de Richter. El organismo oficial señaló que el fenómeno tuvo su origen en la provincia de Salta, con epicentro en la zona de Tartagal.

El informe técnico indicó además que la profundidad fue de 10 kilómetros. Esta condición lo ubica como un sismo superficial, lo que explica la intensidad con la que se percibió en superficie.

Un temblor que despertó a la ciudad

El movimiento duró apenas unos segundos, aunque generó sorpresa entre los vecinos. En distintos sectores de Tartagal, personas reportaron vibraciones en paredes, ventanas y objetos dentro de las viviendas.

La cercanía del epicentro resultó clave para la percepción del fenómeno. Al producirse en la misma zona urbana y alrededores, el sismo se sintió con mayor nitidez en comparación con otros eventos de magnitud similar.

En localidades cercanas del departamento General San Martín también se registraron reportes del temblor, aunque con menor intensidad.

Sismo
Sismo en Tartagal.

Sismo en Tartagal.

Datos técnicos del evento

La magnitud 4,1 se considera moderada dentro de la escala de Richter. Este tipo de movimientos suele ser percibido por la población, sin generar consecuencias graves en la infraestructura.

La profundidad de 10 kilómetros marca un dato relevante. Los sismos superficiales tienden a sentirse más, ya que la energía liberada llega con mayor fuerza a la superficie.

Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica aclararon que el registro es automático y puede presentar modificaciones tras la revisión de especialistas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma pagos de ANSES en mayo 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso

"Dale Mâs Pelota a esta promo": la propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora

Nonogasta, el pueblo de La Rioja donde conviven historia, viñedos y naturaleza

Mundial 2026: un streamer completó el álbum antes de su lanzamiento

Lo que se lee ahora
Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso
País.

Las cuatro preguntas clave que respondió Manuel Adorni en el Congreso

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Allanaron 4 casas en Jujuy por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil
Jujuy.

Allanaron 4 casas en Jujuy por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Jujuy.

El viernes aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: las nuevas tarifas

Sergio Callata. video
Jujuy.

La familia de Sergio Callata presentó muestras de ADN en la investigación contra Matías Jurado

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Día del Trabajador: cómo funcionará el transporte interjurisdiccional el 30 de abril en Jujuy

Casos de Gerbich negativo  video
Salud.

Casos de un grupo sanguíneo raro en Argentina: qué significa y por qué importa en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel