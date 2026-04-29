Un fuerte sismo sacudió Tartagal y se sintió en gran parte del norte

La mañana de este miércoles arrancó con un temblor que sorprendió a vecinos del norte argentino. A las 07:04, un movimiento sísmico se percibió con claridad en viviendas y comercios, especialmente en la ciudad de Tartagal, donde se ubicó el epicentro.
Según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el evento registró una magnitud de 4,1 en la escala de Richter. El organismo oficial señaló que el fenómeno tuvo su origen en la provincia de Salta, con epicentro en la zona de Tartagal.
El informe técnico indicó además que la profundidad fue de 10 kilómetros. Esta condición lo ubica como un sismo superficial, lo que explica la intensidad con la que se percibió en superficie.
Un temblor que despertó a la ciudad
El movimiento duró apenas unos segundos, aunque generó sorpresa entre los vecinos. En distintos sectores de Tartagal, personas reportaron vibraciones en paredes, ventanas y objetos dentro de las viviendas.
La cercanía del epicentro resultó clave para la percepción del fenómeno. Al producirse en la misma zona urbana y alrededores, el sismo se sintió con mayor nitidez en comparación con otros eventos de magnitud similar.
En localidades cercanas del departamento General San Martín también se registraron reportes del temblor, aunque con menor intensidad.
Datos técnicos del evento
La magnitud 4,1 se considera moderada dentro de la escala de Richter. Este tipo de movimientos suele ser percibido por la población, sin generar consecuencias graves en la infraestructura.
La profundidad de 10 kilómetros marca un dato relevante. Los sismos superficiales tienden a sentirse más, ya que la energía liberada llega con mayor fuerza a la superficie.
Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica aclararon que el registro es automático y puede presentar modificaciones tras la revisión de especialistas.
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