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28 de abril de 2026 - 10:57
Jujuy.

El viernes aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: las nuevas tarifas

Las tarifas rigen en toda la provincia. Los nuevos precios de transporte interjurisdiccional desde el 1 de mayo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

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El incremento se aplica a los servicios que operan desde la Terminal de Ómnibus de la capital provincial. Las nuevas tarifas ya fueron difundidas y contemplan recorridos cortos, medios y de larga distancia dentro del territorio jujeño.

La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.

Los nuevos precios

Precio de los colectivos de la zona Valles

El nuevo esquema incluye los siguientes valores:

  • El Carmen: $2.711
  • Carahunco: $2.998
  • San Antonio: $3.396
  • Perico: $3.523
  • Monterrico: $3.636
  • La Pampita: $4.082
  • Aeropuerto: $4.754
  • Puesto Viejo: $5.453
  • La Mendieta: $5.727
  • Aguas Calientes: $6.618

Tarifas hacia Quebrada y Puna

Para los destinos turísticos y del norte provincial, los valores son:

  • Volcán: $4.400
  • Tumbaya: $5.200
  • Maimará: $8.800
  • Purmamarca: $9.200
  • Tilcara: $9.700
  • Humahuaca: $14.400
  • Susques: $23.300
  • Abra Pampa: $24.700
  • Iruya: $25.200
  • La Quiaca: $31.800

Tarifas hacia el Ramal jujeño

En el caso de los servicios hacia el Ramal, el cuadro tarifario quedó definido de la siguiente manera:

  • San Pedro: $6.800
  • Chalican: $9.000
  • Santa Clara: $9.400
  • Fraile Pintado: $10.200
  • Libertador General San Martín: $11.600
  • Calilegua: $12.300
  • Caimancito: $14.100
  • Yuto: $16.800
  • Palma Sola: $18.400
  • El Talar: $19.400

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