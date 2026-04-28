El viernes aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: las nuevas tarifas

Desde el viernes 1 de mayo de 2026 entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en Jujuy. La actualización impacta en los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia distintas localidades de los Valles, el Ramal y la región de Quebrada y Puna.
El incremento se aplica a los servicios que operan desde la Terminal de Ómnibus de la capital provincial. Las nuevas tarifas ya fueron difundidas y contemplan recorridos cortos, medios y de larga distancia dentro del territorio jujeño.
La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.
Los nuevos precios
Precio de los colectivos de la zona Valles
El nuevo esquema incluye los siguientes valores:
- El Carmen: $2.711
- Carahunco: $2.998
- San Antonio: $3.396
- Perico: $3.523
- Monterrico: $3.636
- La Pampita: $4.082
- Aeropuerto: $4.754
- Puesto Viejo: $5.453
- La Mendieta: $5.727
- Aguas Calientes: $6.618
Tarifas hacia Quebrada y Puna
Para los destinos turísticos y del norte provincial, los valores son:
- Volcán: $4.400
- Tumbaya: $5.200
- Maimará: $8.800
- Purmamarca: $9.200
- Tilcara: $9.700
- Humahuaca: $14.400
- Susques: $23.300
- Abra Pampa: $24.700
- Iruya: $25.200
- La Quiaca: $31.800
Tarifas hacia el Ramal jujeño
En el caso de los servicios hacia el Ramal, el cuadro tarifario quedó definido de la siguiente manera:
- San Pedro: $6.800
- Chalican: $9.000
- Santa Clara: $9.400
- Fraile Pintado: $10.200
- Libertador General San Martín: $11.600
- Calilegua: $12.300
- Caimancito: $14.100
- Yuto: $16.800
- Palma Sola: $18.400
- El Talar: $19.400
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