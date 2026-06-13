Encuentro Escolar de Sikuris del NOA en Tilcara

La banda de sikuris del colegio de Tilcra participa cada año de la festividad del Abra de Punta Corral.

Un encuentro escolar de sikuris reunirá este fin de semana en Tilcara a estudiantes de distintas escuelas del NOA, en una propuesta que busca compartir música, identidad y experiencias educativas ligadas a la cultura andina. La actividad es impulsada desde el Colegio Secundario de Artes N°49, donde el profesor Guillermo David Martínez Cabrera viene desarrollando desde hace años un trabajo vinculado a la música popular, la lutería y la formación comunitaria.

Sociedad. Un maestro de Tilcara, entre los 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran"

El evento llevará el nombre de Encuentro Escolar de Sikuris del NOA y contará con la participación de siete escuelas de la región . Además, llegará una institución de Tucumán que también trabaja con sikus, lo que le dará a la jornada un fuerte sentido de intercambio entre estudiantes de distintas provincias.

La propuesta se desarrollará durante el sábado y domingo, con actividades que tendrán como eje la música de sikuris, una expresión profundamente ligada a la vida cultural de Tilcara y de la Quebrada.

“La banda de sikuris tiene que ver con la música popular de Tilcara" “La banda de sikuris tiene que ver con la música popular de Tilcara"

Para Guillermo Martínez Cabrera, docente del Colegio Secundario de Artes N°49 y semifinalista del premio Docentes que Inspiran, la banda de sikuris no es solo un espacio musical. También es una forma de acercar a los chicos a su comunidad, a sus tradiciones y a una manera colectiva de aprender.

“La banda de sikuris tiene que ver con la música popular de Tilcara, con la música que se da en el pueblo, en la comunidad, en el día a día”, explicó el docente en diálogo con Canal 4.

Ese vínculo también aparece en la participación de la banda en la festividad del Abra de Punta Corral, una de las celebraciones más significativas de la región, relacionada con la devoción a la Mamita del Cerro.

Escuela de artes de Tilcara Escuela de artes de Tilcara: El proyecto combina educación, identidad, música popular y trabajo colectivo.

Escuelas del NOA y estudiantes de Tucumán

Uno de los puntos más destacados del encuentro será la llegada de estudiantes de Tucumán, que viajarán a Tilcara para compartir su experiencia con el siku junto a escuelas jujeñas.

Según contó el profesor, serán siete las escuelas que participarán del encuentro escolar, en una actividad pensada para fortalecer el trabajo entre instituciones y generar un espacio donde los estudiantes puedan encontrarse desde la música.

“Este fin de semana tenemos un encuentro escolar de sikuris del NOA. Lo llamamos así porque vienen escuelas de toda la región. Son siete escuelas que van a participar y también viene una escuela de Tucumán que está tocando sikus”, detalló Martínez Cabrera.

Escuela de artes de Tucuman La actividad es impulsada desde el Colegio Secundario de Artes N°49.

Una escuela que trabaja en comunidad

El encuentro forma parte de un proceso más amplio que el Colegio Secundario de Artes N°49 sostiene desde hace años. La institución nació en 2012, en un contexto vulnerable, como una respuesta para adolescentes que no encontraban vacantes en otras escuelas de Tilcara.

Desde entonces, el proyecto educativo fue creciendo con una mirada comunitaria y transversal. Además de la banda de sikuris, el colegio desarrolla talleres de lutería, construcción de instrumentos y propuestas artísticas que obtuvieron reconocimientos nacionales.

Guillermo destacó que detrás de estas iniciativas hay un equipo docente que trabaja de manera articulada. “Tenemos un equipo armado de docentes que trabajan en forma transversal. Eso es algo único en el colegio”, señaló.

La educación más allá del aula

El encuentro de este fin de semana refleja una idea que el profesor repite con convicción: la docencia no termina dentro del aula. Para él, enseñar también es acompañar, escuchar, compartir y construir con los estudiantes desde su realidad.

“Creo que la docencia va más allá del aula. Va en el día a día, en compartir con cada uno de mis alumnos, entenderlos y aprender de ellos también”, expresó. “Creo que la docencia va más allá del aula. Va en el día a día, en compartir con cada uno de mis alumnos, entenderlos y aprender de ellos también”, expresó.

Con ese espíritu, Tilcara se prepara para recibir a estudiantes y docentes que llegarán con sus instrumentos, sus historias y sus sonidos. Más que una actividad escolar, el encuentro será una celebración de la música popular, la educación pública y la identidad del NOA.