Un maestro de Tilcara, entre los 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran"

Guillermo David Martínez Cabrera, de Tilcara fue seleccionado entre los 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran".

Un docente jujeño fue seleccionado entre los 24 semifinalistas del premio Docentes que Inspiran, una iniciativa nacional que reconoce a educadores destacados por su compromiso, creatividad e impacto en la vida de sus estudiantes. Se trata de Guillermo David Martínez Cabrera, profesor de Tilcara, quien se desempeña en el Colegio Secundario de Artes N° 49.

Educación. Sin celulares y con control docente: una por una, las medidas en escuelas de Jujuy

Sociedad. Un docente que recorría 16 kilómetros diarios recibió un emotivo reconocimiento en su graduación

La sexta edición del premio dio a conocer la lista de semifinalistas luego de un proceso de evaluación que reunió postulaciones de distintas provincias del país. En esta instancia quedaron seleccionados 24 docentes que trabajan en diferentes niveles educativos, contextos urbanos y rurales, y con propuestas pedagógicas que buscan transformar la experiencia dentro y fuera del aula.

Los 24 semifinalistas representan 12 provincias que van desde Jujuy hasta Río Negro , y trabajan en niveles y contextos muy distintos:

Buenos Aires encabeza la lista con la mayor cantidad de seleccionados; Salta y Córdoba aportan tres cada una; Chaco, Misiones, San Luis y Santa Fe, dos; y Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán, uno. De los 24, 15 son mujeres y 9 son hombres.

Cada uno de los 24 semifinalistas posee una historia diferente y desarrolla su propio método de enseñanza, de acuerdo al contexto y a las necesidades que se presentan. En Chaco, una docente enseña la lengua materna Qom en una comunidad indígena; en Tilcara, un profesor de instrumentos andinos se propone preservar la música popular y en Santa Fe una docente creó un Radio Taller que da voz a los estudiantes y fortalece su autoestima. Pero a pesar de las diferencias, todos comparten el mismo compromiso y la pasión por transformar la vida de los estudiantes.

Un reconocimiento nacional para la docencia

Docentes que Inspiran es un premio que busca visibilizar historias de educadores que dejan una huella en sus estudiantes. La propuesta no solo valora la enseñanza de contenidos, sino también el acompañamiento, la innovación, la inclusión y la capacidad de generar cambios positivos en la comunidad educativa.

En el caso de Jujuy, la presencia de un docente de Tilcara entre los semifinalistas vuelve a poner en escena el trabajo que se realiza en las aulas del interior provincial. Martínez Cabrera fue incluido en la nómina nacional como representante jujeño y continúa en carrera hacia la siguiente instancia del certamen.

Guillermo David Martínez Cabrera, de Tilcara fue seleccionado entre los 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran". Guillermo David Martínez Cabrera, de Tilcara fue seleccionado entre los 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran".

Quién es Guillermo David Martínez Cabrera

Se trata de un instrumentista superior en Flauta Traversa con orientación Folclore egresado de la Escuela de Arte “Leopoldo Marechal”, de La Matanza, Pcia. de Bs. As. Técnico Mecánico en maquinas y herramientas egresado de la Escuela de Educación Tecnica Nº 12 La Matanza. Pcia de BS AS.

Desde el año 1997 comenzó su capacitación en talleres de aerofonos ( Sikus. Quenas etc) y Charango. Participó de cursos de Luthería de instrumentos de viento. Desde el año 2003 desarrolla en forma artesanal la construcción de aerófonos e instrumentos de percusión.

Desde 2004 trabaja como Profesor de lenguajes Artísticos (Música) ejerciendo en Colegios estatales y privados del conurbano Bonaerense.

En Agosto de 2011 se radica en Jujuy trabajando como maestro de música Rural en la escuela N°254 Éxodo jujeño de Palca de Aparzo y en la N°115 de Varas de Varas (Dto. de Humahuaca)

Definitivamente Radicado en Tilcara dicta las materias Taller de Instrumentos de viento I, II, III y Temas y Problemas de la música en la Historia en el Colegio Secundario de Artes N°49 de dicha Ciudad.

En 2015 ganador junto al Colegio secundario de Artes N°49 del Premio Presidencial Escuelas Solidarias.

Integrante del conjunto de aerófonos andinos Wiñaypaj participando con Jaime Torres en Diferentes actuaciones y en la inauguración del Tantnakuy (año1999)

Flautista y aerofonista en distintas agrupaciones de música popular (Tango; folclore y música Latinoamérica) participando en diferentes festivales folclóricos del país.

Integrante de agrupación de sikuris Sartañani (2004-2010).

Actualmente integrando el grupo de música folclórica Andina Piedra Negra de la Quebrada de Humahuaca.

Los 24 semifinalistas

Juana Roxana Acosta – Colonia Delicia, Misiones – Escuela 956 SAT 01 Ysyry – Maestra Primaria

Jonathan Andrés Brito Rodríguez – Pozuelos, Santiago del Estero – Colegio San Cayetano LL45 – Docente de tecnología de nivel secundario.

Emilio Martín Chavesta – Córdoba Capital – ISEAM Domingo Zipoli – Docente de Música y Director del Coro Juvenil Mixto.

Gloria Cisneros – Taco Pozo, Chaco – E.E.P N°793 Don Carlos Arnaldo Jaime – Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Nahuel Czuhaj – Fracrán, Misiones – Aulas Satélites N°1 y N°3 – Escuela 640 Gral. Enrique Mosconi – Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Priscila Edwards – San Carlos de Bariloche, Río Negro – Colegio Qmark – Docente de Ciencias Naturales y Biología de nivel primario y secundario.

José Francisco Fernández Garnica – Salta Capital, Salta – Sistema Virtual de Formación a Distancia N°9002 – Docente de TICs de nivel secundario para jóvenes y adultos.

Marisa Ferreyra – Córdoba Capital – IPEM N°338 Dr. Salvador Mazza – Docente de informática de nivel secundario.

María Noelia Gómez – Santa Fe Capital – Escuela Técnica N°8122 Nuestra Señora de Lourdes – Docente de nivel secundario de producción y realización comunicacional.

Analia Gozzarino – Río Cuarto, Córdoba – Colegio La Merced – Docente de inglés de nivel secundario.

María Isabel Hidalgo – Morón, Buenos Aires – E.E.P N°N°31 Manuel Dorrego – Docente Ciencias Sociales de nivel secundario.

Daniela Cecilia Insaurralde – Corrientes Capital – Escuela N°1 Manuel Belgrano – Docente de lengua y ciencias sociales de nivel primario.

María José Lanza – Los Nogales, Santa Fe – General Manuel Belgrano – Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Elina Leonhart – El Trapiche, San Luis – Centro Educativo N°5 Senador Alfredo Bertín – Docente de geografía de nivel secundario.

Guillermo David Martínez Cabrera – Tilcara, Jujuy – Colegio Secundario de Artes N°49 – Docente de secundario de música para el repertorio musical popular.

Vanesa Anabel Meza – Pampa del Indio, Chaco – Jardín de Infantes N°204 Divino Niño – Docente de lengua materna Qom de nivel inicial.

Natalia Mignacco – Agustina, Buenos Aires – EES N°14 Extensión 2140 – Docente de matemática de nivel secundario.

Ivana Morelatto – Guaymallén, Mendoza – Escuela Ernesto Pérez Cuesta – Docente de geografía de nivel secundario.

Franco Javier Ortiz – Belén de Escobar, Buenos Aires – EES N°17 – Docente de Introducción a la Física de nivel secundario.

Romina Evelin Ortiz – San Luis Capital – Centro Educativo Causay – Docente de Estadística de nivel secundario.

Mariana Andrea Pérez – San Nicolás, Buenos Aires – Jardín Estrella de la Mañana – Docente de interculturalidad de nivel inicial.

Víctor Daniel Vallejo – General Güemes, Salta – Colegio N°5007 Dr. Facundo de Zuviría – Docente de Economía de nivel secundario.

Juan Pedro Vega Cruz – Salta Capital – Colegio Secundario Rural mediado por TIC N°5240 – Docente de Tecnología y matemáticas de nivel secundario.

Víctor Daniel Zanotta – Delfín Gallo, Tucumán – Escuela Secundaria Técnica Ingeniero Antonio María Correa – Docente de operación y mantenimiento de equipos electromecánicos.

Cómo sigue la selección

Tras la elección de los 24 semifinalistas, el proceso continuará con la evaluación de un jurado integrado por especialistas y referentes de distintas organizaciones vinculadas a la educación. De esa etapa surgirán los seis finalistas, cuyas historias serán difundidas como parte del reconocimiento.

El premio contempla una suma total de $32 millones. El Docente Inspirador del Año recibirá $18 millones, mientras que también se entregarán dos menciones especiales de $7 millones cada una.

La selección de un profesor jujeño entre los mejores del país representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de los docentes y al valor de la educación como herramienta de transformación social.

Sandra Aramayo: Docente que inspira de Jujuy en 2025

Sandra pertenece al Colegio Secundario 29 de Jujuy. Es docente de Ciencias Biológicas y se desempeña en escuelas secundarias rurales donde cada jornada implica un compromiso con la inclusión, la equidad y el derecho a una educación de calidad. Trabaja con estudiantes de comunidades originarias, con CUD y con familias atravesadas por múltiples vulnerabilidades sociales. Sus proyectos integran metodologías activas con foco en la alfabetización científica, tecnológica y digital, siempre desde una perspectiva situada.

Embed - Sandra Aramayo - Docente Inspiradora Finalista 2025

Lo que tenés que saber