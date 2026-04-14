martes 14 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de abril de 2026 - 07:03
Sociedad.

Un docente que recorría 16 kilómetros diarios recibió un emotivo reconocimiento en su graduación

En el acto de colación, sus compañeros lo sorprendieron con un gesto simbólico que destacó su esfuerzo constante y lo convirtió en un ejemplo de superación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un docente que recorría 16 kilómetros diarios recibió un emotivo reconocimiento en su graduación.

Un docente que recorría 16 kilómetros diarios recibió un emotivo reconocimiento en su graduación.

La historia de Leonardo Brito, que recorría en bicicleta unos 16 kilómetros todos los días para trasladarse desde Pampa Chica hasta Chepes y poder cursar sus estudios en el instituto Esmeralda Fares de Aguilar, fue homenajeada por sus compañeros con un regalo emotivo al momento de obtener su título de docente.

Lee además
Condenado por abuso sexual.
Judiciales.

Condenaron a 9 años de prisión a un profesor de taekwondo por abusar de una alumna
Mario Suruguay transformó una etapa difícil de salud en un proyecto inclusivo que hoy contiene a chicos con y sin discapacidad en Jujuy.
Sociedad.

Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión y amor por la natación

En su acto de colación en La Rioja, Argentina, Brito recibió una bicicleta obsequiada por sus compañeros y por la comunidad educativa. La propuesta nació como reconocimiento al esfuerzo sostenido de realizar diariamente ese extenso trayecto entre su hogar y el establecimiento educativo, en un gesto que puso en valor el acompañamiento y la solidaridad dentro del ámbito rural.

Le regalaron una bicicleta en su graduación como docente.

Así era el recorrido del docente

A lo largo de toda su formación, Leonardo salía cada día desde Pampa Chica y arribava al instituto de formación docente cerca de las 18:40, de acuerdo con lo informado por La 100. El regreso a su hogar lo realizaba alrededor de las 23:30, incluso durante el invierno, sin ausentarse nunca de las clases ni de las actividades académicas.

La comunidad educativa junto a sus compañeros impulsaron un reconocimiento especial que finalizó con la entrega de una bicicleta. El momento quedó registrado en un video, donde se observa a Leonardo recibiendo no solo su diploma de profesor, sino también una carta y muestras de afecto de quienes destacaron su constancia frente a las distancias y las dificultades propias del contexto en el que estudiaba.

La emotiva sorpresa que recibió un joven docente que pedaleaba 16 kilómetros por día para llegar a clase.

La docente Alicia destacó el compromiso sostenido de Brito y subrayó: “Leonardo no faltó nunca a la escuela, ni a ninguna situación o jornada institucional o cualquier otra actividad que teníamos planificada”, expresó en diálogo con La 100. El acto de reconocimiento tuvo además amplia repercusión en redes sociales y en distintos medios locales, lo que extendió aún más el homenaje hacia el estudiante.

El docente, un ejemplo de sacrificio

El caso de Leonardo Brito se consolidó como un símbolo de perseverancia, sacrificio y solidaridad dentro de la comunidad riojana. El apoyo constante de sus compañeros y del cuerpo docente resultó fundamental para poner en valor su superación cotidiana y evidenciar el efecto positivo que puede generar la empatía colectiva.

Los 16 kilómetros que Leonardo atravesaba a diario pusieron en evidencia hasta qué punto el compromiso con la educación es capaz de generar un impacto colectivo en toda una comunidad. Hoy, su recorrido personal se transformó en un ejemplo inspirador que sirve de impulso para otros jóvenes que viven y estudian en zonas rurales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 9 años de prisión a un profesor de taekwondo por abusar de una alumna

Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión y amor por la natación

Un gesto que emocionó: alumnos sorprendieron a su profesor con un regalo inesperado

Una docente fue gravemente herida con un arma blanca tras un violento robo en Frías

Café usado y bicarbonato: el truco casero que gana lugar en la limpieza del hogar

Las más leídas

Fundación El Rescate. video
Jujuy.

Creció la demanda de familias jujeñas que piden ayuda con sus hijos por motivos laborales y económicos

El impacto en la industria por la ropa usada que entra por Jujuy: No hay manera de competir video
Producción.

El impacto en la industria por la ropa usada que entra por Jujuy: "No hay manera de competir"

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy video
Ingresos.

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Los Caños, Termas de Reyes.
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel