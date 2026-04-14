Un docente que recorría 16 kilómetros diarios recibió un emotivo reconocimiento en su graduación.

La historia de Leonardo Brito, que recorría en bicicleta unos 16 kilómetros todos los días para trasladarse desde Pampa Chica hasta Chepes y poder cursar sus estudios en el instituto Esmeralda Fares de Aguilar, fue homenajeada por sus compañeros con un regalo emotivo al momento de obtener su título de docente.

En su acto de colación en La Rioja, Argentina, Brito recibió una bicicleta obsequiada por sus compañeros y por la comunidad educativa. La propuesta nació como reconocimiento al esfuerzo sostenido de realizar diariamente ese extenso trayecto entre su hogar y el establecimiento educativo, en un gesto que puso en valor el acompañamiento y la solidaridad dentro del ámbito rural.

Le regalaron una bicicleta en su graduación como docente. Así era el recorrido del docente A lo largo de toda su formación, Leonardo salía cada día desde Pampa Chica y arribava al instituto de formación docente cerca de las 18:40, de acuerdo con lo informado por La 100. El regreso a su hogar lo realizaba alrededor de las 23:30, incluso durante el invierno, sin ausentarse nunca de las clases ni de las actividades académicas.

La comunidad educativa junto a sus compañeros impulsaron un reconocimiento especial que finalizó con la entrega de una bicicleta. El momento quedó registrado en un video, donde se observa a Leonardo recibiendo no solo su diploma de profesor, sino también una carta y muestras de afecto de quienes destacaron su constancia frente a las distancias y las dificultades propias del contexto en el que estudiaba.

La emotiva sorpresa que recibió un joven docente que pedaleaba 16 kilómetros por día para llegar a clase. La docente Alicia destacó el compromiso sostenido de Brito y subrayó: “Leonardo no faltó nunca a la escuela, ni a ninguna situación o jornada institucional o cualquier otra actividad que teníamos planificada”, expresó en diálogo con La 100. El acto de reconocimiento tuvo además amplia repercusión en redes sociales y en distintos medios locales, lo que extendió aún más el homenaje hacia el estudiante. El docente, un ejemplo de sacrificio El caso de Leonardo Brito se consolidó como un símbolo de perseverancia, sacrificio y solidaridad dentro de la comunidad riojana. El apoyo constante de sus compañeros y del cuerpo docente resultó fundamental para poner en valor su superación cotidiana y evidenciar el efecto positivo que puede generar la empatía colectiva. Embed @conexion.a24_ #PROVINCIAL sonido original - Conexión A24 Los 16 kilómetros que Leonardo atravesaba a diario pusieron en evidencia hasta qué punto el compromiso con la educación es capaz de generar un impacto colectivo en toda una comunidad. Hoy, su recorrido personal se transformó en un ejemplo inspirador que sirve de impulso para otros jóvenes que viven y estudian en zonas rurales.

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