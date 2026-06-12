Estofado de carne: una receta simple, rendidora y perfecta para el frío.

El estofado de carne es una de esas recetas que remiten a la cocina hogareña y a la memoria afectiva , asociada a épocas en las que las comidas caseras eran el punto de encuentro de reuniones familiares y largas charlas alrededor de la mesa. Se trata de un plato abundante , nutritivo y lleno de sabor , especialmente indicado para jornadas frías.

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En este caso, se presenta una variante práctica y de preparación ágil de este clásico, pensada para quienes disponen de poco tiempo , pero no están dispuestos a resignar el gusto ni la esencia del plato tradicional .

El estofado de carne encuentra sus orígenes en la tradición culinaria europea , particularmente en países como Francia y España , donde surgieron preparaciones emblemáticas como el “ boeuf bourguignon ” o distintos estofados de ternera .

Con un total de 1 hora, la preparación permite disfrutar de un plato casero.

En el caso de América Latina , cada nación fue adaptando la receta a su propio contexto, incorporando ingredientes locales y ajustando la técnica según la disponibilidad regional.

Se trata de una preparación definida por la cocción prolongada a baja temperatura, un proceso que permite que la carne incorpore por completo los aromas de las especias y las verduras, logrando una consistencia suave, tierna y jugosa.

El estofado de carne evoca recuerdos familiares y comidas caseras.

Si bien la receta clásica requiere varias horas de cocción lenta, en esta propuesta se explica una versión optimizada que conserva el sabor y la textura característica en un tiempo considerablemente menor.

Receta de estofado de carne

En esta versión del estofado de carne, se recurre al uso de una olla a presión, lo que permite acortar de forma notable los tiempos de cocción sin perder la intensidad ni la calidad del sabor. Además, se emplean ingredientes simples y fáciles de conseguir, lo que la vuelve una alternativa práctica y adecuada para resolver comidas cotidianas.

Estofado de carne.

Tiempo de preparación

Para elaborar este estofado de carne, el tiempo estimado de preparación es de alrededor de una hora en total. Dentro de ese lapso, se contemplan cerca de 15 minutos destinados al alistamiento de ingredientes, unos 10 minutos para el sellado o dorado de la carne junto con las verduras, y aproximadamente 35 minutos de cocción dentro de la olla a presión.

Ingredientes

500 gramos de carne de res (preferiblemente para guisar), cortada en cubos.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cebolla grande, picada.

2 dientes de ajo, picados.

2 zanahorias, cortadas en rodajas.

2 papas grandes, cortadas en cubos.

1 taza de caldo de res.

1 taza de vino tinto (opcional).

2 hojas de laurel.

1 ramita de tomillo fresco (o 1 cucharadita de tomillo seco).

Sal y pimienta al gusto.

2 cucharadas de harina (opcional, para espesar).

Este plato, lleno de sabor y nutrientes, es ideal para esos días fríos en los que necesitamos algo reconfortante.

Cómo hacer estofado de carne, paso a paso