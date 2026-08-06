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6 de agosto de 2026 - 17:16
Sociedad.

Pan de zanahoria sin harina: una receta simple, saludable y lista en pocos pasos

Con ingredientes fáciles de conseguir, esta preparación ofrece una alternativa práctica para disfrutar un pan casero diferente y nutritivo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pan de zanahoria sin harina: una receta simple, saludable y lista en pocos pasos.

Pan de zanahoria sin harina: una receta simple, saludable y lista en pocos pasos.

Elaborar un pan salado de zanahoria sin harina resulta muy simple, ya que la receta se basa principalmente en zanahoria rallada, huevos y queso. Gracias a la combinación de estos ingredientes principales se obtiene un pan de textura aireada, muy sabroso e ideal tanto para acompañar comidas como para consumir por sí solo.

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En esta receta no se incorpora harina, porque la zanahoria aporta la humedad necesaria para dar consistencia a la preparación. De ese modo, el pan adquiere una miga firme, sin perder suavidad ni sabor.

Otra de las ventajas de esta preparación es su gran versatilidad culinaria, ya que admite distintas incorporaciones según el gusto de cada persona. Es posible sumar hierbas aromáticas, como orégano, albahaca o tomillo, además de queso rallado o una pequeña cantidad de ajo, ingredientes que intensifican el sabor y aportan un perfil mucho más rico a la receta.

Tiempo de preparación

La elaboración de este pan salado de zanahoria no demanda demasiado tiempo y puede completarse en alrededor de 50 minutos. De ese total, unos 10 minutos se destinan a integrar los ingredientes y preparar la masa, mientras que el tiempo restante corresponde al horneado. Por su practicidad y su buen sabor, es una excelente alternativa para quienes buscan un pan casero listo en poco tiempo.

Ingredientes

  • 3 zanahorias medianas ralladas.
  • 4 huevos.
  • 1 taza de queso rallado (puede ser queso manchego, mozzarella o el que se prefiera).
  • 1/2 taza de almendras molidas (o harina de avena si se desea).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharadita de orégano o albahaca seca (opcional).
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1/4 taza de cebolla finamente picada (opcional).

Cómo hacer pan de zanahoria salado sin harina, paso a paso

  • Antes de comenzar, llevar el horno a una temperatura de 180 °C (350 °F) y preparar un molde para pan, ya sea untándolo con materia grasa o forrándolo con papel manteca.
  • Colocar los huevos y el queso rallado en un recipiente amplio, y batir ambos ingredientes hasta conseguir una preparación uniforme y sin grumos.
  • Incorporar la zanahoria rallada, la cebolla finamente picada, en caso de incluirla, junto con el aceite de oliva. Luego, integrar todos los ingredientes hasta que la mezcla quede bien combinada.
  • Agregar la almendra molida, o bien harina de avena si se prefiere esa alternativa, junto con el polvo para hornear, la sal, la pimienta y las hierbas secas opcionales. Revolver la preparación hasta obtener una masa homogénea en la que todos los ingredientes queden distribuidos de manera uniforme.
  • Trasladar la mezcla al molde para pan que ya fue preparado con materia grasa.
  • Cocinar en el horno entre 35 y 40 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un palillo en la parte central del pan; si al retirarlo sale limpio, la cocción habrá finalizado.
  • Una vez fuera del horno, dejar reposar el pan dentro del molde durante aproximadamente 10 minutos. Después, desmoldarlo y colocarlo sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Para mantener este pan salado de zanahoria en buen estado, conviene almacenarlo en un recipiente con cierre hermético a temperatura ambiente, donde conservará sus propiedades durante aproximadamente dos o tres días. Si la intención es prolongar su duración, puede colocarse en la heladera, donde se mantendrá apto para el consumo entre cinco y siete días.

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