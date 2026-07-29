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29 de julio de 2026 - 17:09
Sociedad.

Pollo a la romana: una receta que combina sabor, verduras y una salsa irresistible

Originaria de Roma, esta preparación reúne pollo, vegetales y condimentos en una receta sencilla y abundante, ideal para disfrutar en casa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una receta que combina sabor, verduras y una salsa irresistible.

Una receta que combina sabor, verduras y una salsa irresistible.

La cocina italiana se encuentra entre las más reconocidas y apreciadas del planeta. Entre esos platos mundialmente famosos existe una enorme riqueza culinaria que muchas personas todavía desconocen y que refleja la diversidad de este país mediterráneo. Entre ellos, se destaca el pollo a la romana, una receta ideal para compartir en familia.

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Consiste en una preparación típica surgida en Roma que, con el tiempo, logró expandirse y ganar popularidad en distintas regiones del país. Para que esta receta luzca en la mesa y sorprenda a los comensales, es fundamental cocinar el pollo hasta que quede bien tierno y servirlo junto con pan, ideal para disfrutar al máximo la sabrosa salsa que acompaña el plato.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 55 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  • 1/2 pollo troceado
  • 2 pimientos amarillos
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo grande
  • 1 cebolla
  • 400 g de tomate triturado natural
  • 1 ramita de romero
  • 1 limón
  • Sal al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pollo a la romana, paso a paso

  • Cortá el pollo en porciones de tamaño mediano y secá cada pieza cuidadosamente con papel de cocina para retirar la humedad superficial.
  • Condimentá el pollo con sal y pimienta a gusto. Luego, calentá un poco de aceite de oliva extra virgen en una cacerola amplia y cociná las presas hasta que queden bien doradas y selladas por todos sus lados. Una vez listas, retiralas del recipiente y reservalas.
  • Sin cambiar de cacerola, incorporá la cebolla cortada en juliana junto con los pimientos en tiras. Cociná las verduras a fuego medio, mezclando de forma ocasional, hasta que adquieran una textura suave y queden bien tiernas.
  • Volvé a colocar el pollo dentro de la cacerola e incorporá el tomate triturado junto con la ramita de romero. Revolvé cuidadosamente para que todos los ingredientes se mezclen de manera homogénea.
  • Agregá el jugo de medio limón y mezclá otra vez, procurando que su sabor se distribuya de forma pareja en toda la preparación.
  • Tapá la cacerola y dejá cocinar a fuego lento durante 40 a 45 minutos, revolviendo de vez en cuando para evitar que la salsa se pegue.
  • Una vez que el pollo esté bien cocido y la salsa haya adquirido una consistencia más espesa, probá el plato y, si hace falta, ajustá la cantidad de sal antes de servir.
  • Si al finalizar la cocción la salsa todavía tiene una consistencia demasiado liviana, cociná la preparación destapada y con el fuego un poco más alto durante los últimos cinco minutos. De esa manera reducirá el líquido y los sabores quedarán más concentrados.

Antes de llevar el plato a la mesa, retirà la ramita de romero y serví el pollo bien caliente. Para disfrutar al máximo la salsa, una excelente opción es acompañarlo con pan.

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