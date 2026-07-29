Pollo a la romana: una receta que combina sabor, verduras y una salsa irresistible

Una receta que combina sabor, verduras y una salsa irresistible.

La cocina italiana se encuentra entre las más reconocidas y apreciadas del planeta. Entre esos platos mundialmente famosos existe una enorme riqueza culinaria que muchas personas todavía desconocen y que refleja la diversidad de este país mediterráneo. Entre ellos, se destaca el pollo a la romana, una receta ideal para compartir en familia.

Consiste en una preparación típica surgida en Roma que, con el tiempo, logró expandirse y ganar popularidad en distintas regiones del país. Para que esta receta luzca en la mesa y sorprenda a los comensales, es fundamental cocinar el pollo hasta que quede bien tierno y servirlo junto con pan, ideal para disfrutar al máximo la sabrosa salsa que acompaña el plato.

Tiempo de preparación Preparación: 15 minutos

Cocción: 55 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Ingredientes 1/2 pollo troceado

2 pimientos amarillos

1 pimiento verde

1 pimiento rojo grande

1 cebolla

400 g de tomate triturado natural

1 ramita de romero

1 limón

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra Cómo hacer pollo a la romana, paso a paso Cortá el pollo en porciones de tamaño mediano y secá cada pieza cuidadosamente con papel de cocina para retirar la humedad superficial.

en porciones de y secá cada pieza cuidadosamente con para retirar la humedad superficial. Condimentá el pollo con sal y pimienta a gusto. Luego, calentá un poco de aceite de oliva extra virgen en una cacerola amplia y cociná las presas hasta que queden bien doradas y selladas por todos sus lados. Una vez listas, retiralas del recipiente y reservalas.

a gusto. Luego, calentá un poco de en una cacerola amplia y cociná las presas hasta que queden bien por todos sus lados. Una vez listas, retiralas del recipiente y reservalas. Sin cambiar de cacerola, incorporá la cebolla cortada en juliana junto con los pimientos en tiras. Cociná las verduras a fuego medio, mezclando de forma ocasional, hasta que adquieran una textura suave y queden bien tiernas. Volvé a colocar el pollo dentro de la cacerola e incorporá el tomate triturado junto con la ramita de romero . Revolvé cuidadosamente para que todos los ingredientes se mezclen de manera homogénea .

e incorporá el junto con la ramita de . Revolvé cuidadosamente para que todos los ingredientes se mezclen de manera . Agregá el jugo de medio limón y mezclá otra vez, procurando que su sabor se distribuya de forma pareja en toda la preparación.

y mezclá otra vez, procurando que su sabor se distribuya de forma pareja en toda la preparación. Tapá la cacerola y dejá cocinar a fuego lento durante 40 a 45 minutos , revolviendo de vez en cuando para evitar que la salsa se pegue .

y dejá cocinar a durante , revolviendo de vez en cuando para evitar que la . Una vez que el pollo esté bien cocido y la salsa haya adquirido una consistencia más espesa , probá el plato y, si hace falta, ajustá la cantidad de sal antes de servir.

y la salsa haya adquirido una , probá el plato y, si hace falta, ajustá la cantidad de antes de servir. Si al finalizar la cocción la salsa todavía tiene una consistencia demasiado liviana, cociná la preparación destapada y con el fuego un poco más alto durante los últimos cinco minutos. De esa manera reducirá el líquido y los sabores quedarán más concentrados. Antes de llevar el plato a la mesa, retirà la ramita de romero y serví el pollo bien caliente. Para disfrutar al máximo la salsa, una excelente opción es acompañarlo con pan.

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