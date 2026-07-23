Tarta de chocolate y avellanas estilo Ferrero: una receta para los amantes de lo dulce.

Existen mezclas de sabores que lograron convertirse en clásicos, y una de las más reconocidas es la unión entre el chocolate y la avellana. La combinación de estas dos notas dulces aparece en una gran variedad de recetas, desde helados y bombones hasta cremas para untar e incluso tortas inspiradas en el estilo de los chocolates Ferrero.

Esta deliciosa torta, basada en el reconocido bombón que combina avellana y chocolate, es una excelente alternativa para elaborar en el hogar y compartir en momentos especiales, como cumpleaños, festejos o encuentros con familiares. La potencia del cacao junto con el toque crocante que aportan las avellanas logran una preparación sumamente tentadora, ideal para quienes disfrutan especialmente de los sabores intensos del chocolate.

Receta de tarta de chocolate y avellana La torta de chocolate y avellanas se compone de diferentes capas que combinan bizcochos de cacao, rellenos cremosos elaborados con chocolate y avellanas molidas, y una terminación superior con una cubierta de chocolate firme acompañada por trozos de avellana.

La elaboración requiere como pasos fundamentales la preparación de una base aireada y esponjosa, junto con una crema intensa que reúna los sabores del chocolate y la avellana, para conseguir un equilibrio entre una textura delicada y el clásico contraste crujiente de este fruto seco.

Tiempo de preparación Tiempo total: 1 hora y 30 minutos Preparación activa: 45 minutos Cocción: 45 minutos

Ingredientes 4 huevos

120 g de azúcar

100 g de harina de trigo

25 g de cacao puro en polvo

50 g de avellanas tostadas (para el bizcocho)

100 g de mantequilla (derretida)

200 g de chocolate negro (mínimo 70 %)

200 ml de nata para montar

100 g de crema de avellanas tipo Nutella o similar

75 g de avellanas enteras tostadas (para el relleno y cobertura)

50 g de azúcar glas

1 pizca de sal

1 sobre de levadura química (tipo Royal) Cómo hacer tarta de chocolate y avellana, paso a paso Comienza calentando el horno a 180 ºC y prepara un molde desmontable de 20 centímetros , untándolo previamente con grasa para evitar que la preparación se adhiera.

y prepara un , untándolo previamente con grasa para evitar que la preparación se adhiera. Procesa 50 gramos de avellanas tostadas hasta conseguir una textura similar a un polvo algo grueso y déjalas apartadas para utilizarlas más adelante.

hasta conseguir una textura similar a un y déjalas apartadas para utilizarlas más adelante. Bate los huevos junto con el azúcar hasta lograr que la preparación aumente su tamaño al doble y adquiera un tono más claro.

los hasta lograr que la preparación y adquiera un tono más claro. Luego, pasa por un tamiz la harina, el cacao y la levadura e incorpóralos gradualmente a la mezcla de huevos, realizando movimientos suaves y envolventes para mantener la aireación. Incorpora a la preparación la manteca previamente derretida , una pequeña cantidad de sal y las avellanas trituradas , mezclando todo con movimientos delicados hasta integrar los ingredientes.

, una pequeña cantidad de y las , mezclando todo con movimientos delicados hasta Coloca la mezcla dentro del molde y llévala al horno durante aproximadamente 35 a 40 minutos . Para verificar que el bizcocho esté listo, introduce un palillo en el centro y comprueba que salga limpio.

y llévala al horno durante aproximadamente . Para verificar que el bizcocho esté listo, introduce un palillo en el centro y comprueba que salga limpio. Una vez cocido, retira el bizcocho y déjalo reposar sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo. Luego, divídelo en dos o tres capas según el grosor deseado.

sobre una rejilla hasta que Luego, divídelo en según el grosor deseado. Para preparar la crema, derrite el chocolate negro utilizando baño María o microondas, espera a que reduzca su temperatura y combínalo con la nata montada y la crema de avellanas hasta obtener una mezcla uniforme.

utilizando espera a que reduzca su temperatura y combínalo con la y la hasta obtener una mezcla uniforme. Distribuye una cantidad abundante de crema sobre cada una de las capas de bizcocho y añade por encima avellanas picadas para aportar textura entre los distintos niveles. Arma nuevamente la torta colocando las capas una sobre otra, finaliza con una cobertura de la crema restante y completa la decoración con más trozos de avellana .

colocando las capas una sobre otra, finaliza con y completa la decoración con más trozos de . Para lograr una terminación más crocante, derrite una porción adicional de chocolate negro y combínala con avellanas enteras y fragmentadas. Extiende esta preparación sobre la parte superior del pastel y llévalo al frezzer hasta que la cobertura quede firme.

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