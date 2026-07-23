Alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas afecta

Viento norte en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para distintas localidades de la Puna jujeña, donde durante la tarde de este jueves 23 de julio se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Según el organismo, el fenómeno afectará las zonas de alta cordillera y precordillera, con vientos persistentes del sector oeste.

Qué se espera El SMN informó que se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrán alcanzar los 100 km/h.

Además, advirtió que estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, por lo que recomendó extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de la región.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy. Zonas afectadas La alerta comprende los siguientes sectores de la provincia: Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi. Recomendaciones Ante este tipo de fenómenos, se recomienda: Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Circular con extrema precaución, especialmente en rutas donde pueda reducirse la visibilidad por polvo en suspensión.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de Protección Civil. La alerta corresponde al pronóstico oficial de Alertas y Advertencias emitido por el Servicio Meteorológico Nacional a las 6:15 de este jueves y estará vigente durante la tarde del 23 de julio.

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