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22 de julio de 2026 - 10:21
Espectáculos.

Rosalía pidió disculpas tras la polémica contra la Selección argentina

La cantante generó críticas entre sus seguidores luego de replicar una publicación de Mía Khalifa y aclaró que no había leído el contenido del mensaje.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rosalía habló en sus redes sociales.&nbsp;

Rosalía habló en sus redes sociales. 

Rosalía salió a dar explicaciones y ofreció disculpas a través de sus redes sociales luego de la polémica que generó entre sus seguidores la difusión de un video de Mía Khalifa en TikTok con comentarios contra la Selección argentina. En Instagram, la artista compartió un mensaje en el que aclaró los motivos por los que decidió replicar ese contenido.

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En dicha publicación, Khalifa se había referido de manera burlona a la derrota del conjunto liderado por Lionel Messi. “Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, expresó Rosalía en sus redes junto a una imagen de la bandera argentina y tres emojis de rostros llorando.

Rosalía dijo que nunca quiso burlarse de Argentina

Con esa aclaración, la cantante catalana explicó a sus seguidores que la publicación del video de Mía Khalifa en su cuenta oficial de TikTok no estuvo motivada por el contenido del mensaje, sino porque el clip incluía esa canción perteneciente a su álbum Lux.

Además, Rosalía intentó dejar en claro que su objetivo no era realizar una burla hacia la Selección argentina, a diferencia de Mía Khalifa, quien sí había realizado comentarios de ese tipo y fue una de las personalidades que generó controversia durante el Mundial 2026 por sus declaraciones sobre el equipo conducido por Lionel Scaloni.

Después de recibir fuertes cuestionamientos por parte de sus seguidores argentinos, la artista catalana no solo publicó un mensaje para disculparse, sino que también optó por borrar el video de Khalifa que había replicado en sus redes sociales.

Cómo surgió el revuelo por el video que Rosalía compartió de Mía Khalifa en sus redes sociales

Es importante recordar que Mía Khalifa fue una de las figuras mediáticas que más se manifestó en contra del equipo liderado por Lionel Messi durante el Mundial 2026. Incluso, antes de la final del torneo, la influencer reveló que había realizado una apuesta de un millón de dólares por el seleccionado encabezado por Lamine Yamal.

En ese contexto surgió la controversia, luego de que Rosalía compartiera nuevamente en su cuenta de TikTok una publicación de Khalifa en la que la creadora de contenido festejaba la caída de la Selección argentina.

La publicación que generó la controversia tenía como banda sonora “La perla”, uno de los temas incluidos en el disco Lux de la artista catalana. Junto al video, Mía Khalifa escribió una frase en la que ironizaba sobre el resultado deportivo: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

Para acompañar las imágenes, la influencer seleccionó un fragmento de la canción de Rosalía cuya letra menciona frases como: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La canción es una de las piezas centrales del álbum Lux y, según distintas interpretaciones, estaría inspirada en una relación pasada marcada por conflictos y comportamientos dañinos. Sin embargo, Rosalía nunca identificó públicamente a esa persona ni reveló su identidad, sino que eligió referirse a ella de manera simbólica utilizando el término “perla”.

La polémica también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales. Una seguidora expresó su desacuerdo en X al señalar: “Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita”, cuestionando así la asociación realizada con la selección argentina.

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