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21 de julio de 2026 - 17:03
Música

El enojo de los argentinos con Rosalía: qué hizo

Luego de la controversia por un video que generó enojo entre sus fans argentinos, varios seguidores buscan devolver sus entradas para el show de Rosalía. Los requisitos para pedir el reembolso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Polémica con Rosalía: fans argentinos devolvieron entradas tras un posteo.&nbsp;

Polémica con Rosalía: fans argentinos devolvieron entradas tras un posteo. 

A pocos días de su llegada al país, Rosalía quedó en el centro de la polémica con parte del público argentino luego de compartir en su cuenta oficial de TikTok un video de Mia Khalifa que generó críticas por su contenido sobre Argentina.

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Rosalía, cuestionada por sus fans argentinos tras una publicación polémica

A pocas semanas de su show en Buenos Aires por el álbum Lux, Rosalía quedó en el centro de la polémica tras compartir un video de Mia Khalifa que generó críticas entre sus seguidores argentinos y motivó pedidos de devolución de entradas.

La controversia generó repercusiones entre los asistentes que ya tenían sus tickets para las cuatro presentaciones previstas en el Movistar Arena. Muchos comenzaron a consultar cómo cancelar la operación y acceder a la devolución del dinero.

En el video compartido por Khalifa, la actriz celebra la derrota de Argentina ante España más que la consagración del equipo europeo. El mensaje coincidió con una postura que se viralizó en España tras la final del Mundial 2026 disputada ante la Selección de Lionel Scaloni.

El video también generó rechazo por el uso del término “perlas” para referirse a los argentinos, una expresión que en España puede tener una connotación negativa y utilizarse para describir a personas consideradas problemáticas o poco confiables.

En el video, Mia Khalifa aparece cantando un fragmento de un tema de Rosalía mientras celebra el triunfo español tras la final.

La difusión del video por parte de Rosalía generó críticas entre sus seguidores argentinos, quienes interpretaron la acción como un apoyo al mensaje. Tras la polémica, algunos asistentes comenzaron a devolver sus entradas para los shows en Buenos Aires.

Paso a paso: cómo solicitar el reembolso para el show de Rosalía en el Movistar Arena

En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y las reglas para compras a distancia, quienes adquirieron entradas bajo esta modalidad pueden ejercer el derecho de arrepentimiento dentro del período legal correspondiente.

Los usuarios pueden pedir la devolución de sus entradas hasta 10 días antes del recital, sin justificar el motivo, y recibir el reintegro por la misma vía de pago utilizada.

La devolución se gestiona de forma digital mediante la plataforma de atención al cliente. Estos son los pasos para solicitar el reembolso de las entradas de Rosalía en Argentina 2026:

Redactar un correo electrónico: Enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].

Adjuntar comprobantes: Es fundamental adjuntar al mensaje la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.

Completar los datos personales: Incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.

Tras enviar el correo con los datos requeridos, el soporte del Movistar Arena gestionará la baja de las entradas y confirmará el trámite. El dinero será reintegrado al mismo medio de pago utilizado, según los tiempos de cada banco.

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