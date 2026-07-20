Serie "Bridgerton": Calam Lynch habló sobre la posibilidad de reencontrarse con Eloise

La próxima temporada de Bridgerton no tendrá a Eloise como eje principal de la historia, aunque la producción continuará introduciendo modificaciones respecto de la exitosa saga de novelas en la que está basada. A pesar de esto, los seguidores mantienen la ilusión de volver a ver a uno de los personajes más queridos que más cariño despertó.

En una entrevista reciente , Calam Lynch dejó abierta la posibilidad de volver a formar parte de Bridgerton en una futura temporada enfocada en Eloise , aunque aclaró que, por el momento, no cuenta con confirmaciones ni detalles oficiales sobre un eventual regreso.

El actor, conocido por interpretar al personaje de Theo , un joven tipógrafo que apareció en la segunda temporada de la exitosa producción de Netflix , se refirió a la posibilidad de volver a la serie durante una entrevista concedida al medio Swooon el miércoles 15 de julio .

Ante la pregunta sobre si había sido contactado para retomar su papel en una nueva entrega , Calam Lynch , de 31 años , respondió: “Me encantó hacer la serie, de verdad”.

El intérprete dejó en claro que no cerraría las puertas a un posible regreso, aunque aclaró que existen ciertos factores a tener en cuenta: “Si fuera realmente intencional, pensado y hecho de una manera sutil e interesante, entonces por supuesto. Amo muchísimo a Claudia Jessie, es genial, y me encanta trabajar con ella y con todo ese elenco, son todos geniales, pero no sé, fue hace mucho tiempo…”.

El futuro de Eloise y la nueva historia de amor de la serie

Lynch destacó además la labor de los responsables de llevar adelante la adaptación televisiva y manifestó su respaldo hacia las decisiones del equipo de guionistas. “Siempre he sentido que personas como Jess Brownell, que dirige el programa, y Chris Van Dusen antes que ella, saben qué es lo mejor para esos personajes”, explicó en diálogo con el medio mencionado.

Luego sumó: “Creo que hay una belleza en que haya sido lo que fue”. Vale recordar que el vínculo sentimental entre Theo y Eloise quedó inconcluso dentro de la ficción y nunca tuvo una continuación en los episodios posteriores.

En tanto, todo indica que la trama romántica entre Eloise y Phillip, personaje interpretado por Chris Fulton —quien formó parte de las primeras dos temporadas—, será el centro de la quinta temporada. La nueva entrega estará basada en la novela To Sir Phillip, With Love, escrita por Julia Quinn.

El primer romance queer central de la franquicia

La producción de la quinta temporada de Bridgerton ya cuenta con su elenco principal confirmado y actualmente continúa con las filmaciones en las zonas cercanas a Londres, de acuerdo con la información difundida por Netflix en marzo de este año.

En esta nueva etapa de la franquicia, la serie presentará por primera vez una historia de amor protagonizada por una pareja del mismo género: Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza).

La próxima entrega continuará desde los acontecimientos que cerraron la cuarta temporada, cuyo desenlace estuvo atravesado por el fallecimiento de John Stirling, y la narración dará un salto temporal de dos años para mostrar la evolución de los personajes.

Jess Brownell adelantó cuál será la atmósfera que tendrá la nueva temporada y destacó un sentimiento como elemento central de la trama: “Si hay algo realmente específico de esta temporada, es el anhelo. Es un gran, gran anhelo”.

La showrunner también explicó desde qué perspectiva estará construida la historia y remarcó que el enfoque estará puesto en una mirada positiva: “Va a ser una temporada sobre la alegría queer. No va a ser una temporada sobre el trauma queer”.

Los nuevos desafíos emocionales y el futuro de los hermanos menores Bridgerton

Por su parte, Hannah Dodd habló sobre el recorrido emocional que atravesará su personaje y señaló: “Cuando pasas tanto tiempo con un personaje, realmente quieres que sea feliz. Estoy deseando que [Francesca] sienta que merece amor”.

Por su parte, Masali Baduza se refirió al recorrido que tendrá Michaela dentro de la nueva temporada y anticipó un proceso de transformación personal: “Está acostumbrada a tener todos estos muros levantados. Estoy emocionada de derribarlos y permitir que deje entrar a Francesca”.

En cuanto al desarrollo de los integrantes más jóvenes de la familia Bridgerton, Julia Quinn señaló que todavía deberá pasar bastante tiempo antes de que las historias de Hyacinth y Gregory sean adaptadas para la televisión.

“Jess ha dicho que las próximas dos temporadas serán Eloise y luego Francesca, o Francesca y luego Eloise, lo cual tiene sentido. Toma algunos años filmar, así que para cuando lleguemos a Hyacinth y Gregory, los actores van a estar bien entrados en sus 20”.

La escritora también habló sobre Florence Hunt y Will Tilston, los actores encargados de dar vida a los dos integrantes más pequeños de la familia Bridgerton, quienes se sumaron a la producción cuando todavía eran muy jóvenes, con apenas 12 y 13 años respectivamente: “Ambos tienen 18 años ahora y Will estuvo allí con su novia”.