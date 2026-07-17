"God of War" quedó en pausa tras la lesión del actor Ryan Hurst y busca un nuevo Kratos

El actor Ryan Hurst dejará de interpretar a Kratos en la serie de God of War que prepara Prime Video , luego de sufrir una grave lesión durante una prueba de acción en el rodaje, donde se desgarró el bíceps . El proyecto se frenó en junio y la producción busca un nuevo intérprete que pueda asumir el papel y permita la reanudación de las grabaciones .

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El intérprete sufrió el inconveniente físico durante los últimos días de junio en Vancouver , ciudad en la que se llevaba adelante la filmación de la serie . De acuerdo con la información difundida por TMZ , la gravedad de la lesión obligó a realizar una operación , y actualmente Hurst atraviesa la etapa de rehabilitación correspondiente .

En casos de una ruptura severa del bíceps que requiere cirugía, los especialistas estiman que la recuperación inicial suele demandar entre cuatro y seis meses , aunque el regreso completo al máximo rendimiento físico puede tomar incluso hasta un año .

Frente a esta situación, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios , compañías responsables de la producción de la serie , resolvieron buscar un nuevo actor para ponerse en la piel del personaje .

Si bien la recuperación de Ryan Hurst continúa siendo un aspecto fundamental para los estudios, los tiempos de rehabilitación no coinciden con las exigencias del cronograma previsto para el próximo live-action. Una espera prolongada habría impedido retomar las grabaciones antes de 2027.

El material ya filmado no podrá utilizarse y el rodaje deberá reiniciarse

Antes de la lesión, Hurst había alcanzado a filmar cuatro episodios luego de atravesar una extensa etapa de preparación que incluyó una exigente modificación corporal, con un aumento de aproximadamente 18 kilos de masa muscular, necesaria para interpretar al guerrero espartano convertido en dios.

Es importante señalar que todas las secuencias en las que participó el actor deberán volver a filmarse una vez definido quién será el nuevo encargado de asumir el papel principal.

Además, la presencia del joven Callum Vinson, quien interpreta a Atreus, el hijo de Kratos, representa una dificultad adicional para reutilizar el material registrado hasta el momento, ya que los actores de corta edad atraviesan cambios físicos notorios en períodos breves.

El equipo de producción tiene previsto comenzar la etapa de preparación con el nuevo protagonista durante mediados de agosto y apunta a regresar al set de grabación aproximadamente hacia octubre.

Una adaptación basada en uno de los videojuegos más populares

God of War sigue la travesía de Kratos y su hijo Atreus, quienes emprenden una misión para cumplir el último deseo de Faye: esparcir sus cenizas. Durante ese recorrido, ambos deberán atravesar numerosos desafíos y enfrentarse a las poderosas deidades de la mitología nórdica.

La ficción toma como referencia el videojuego publicado en 2018 y ya cuenta con una planificación inicial de dos temporadas encargadas por Amazon, con la idea de realizar sus rodajes de manera consecutiva, una estrategia que continúa en pie pese a los cambios recientes.

Por otro lado, Ryan Hurst también integró el elenco de La Odisea, el nuevo largometraje dirigido por Christopher Nolan, que llegó a los cines precisamente durante esta semana.

Dentro de sus apariciones más recientes en televisión se encuentran producciones como The Abandons, S.W.A.T., The Mysterious Benedict Society, Paradise City y The Walking Dead.

El reparto de la serie ya cuenta con varios nombres confirmados: Mandy Patinkin interpretará a Odín, Ed Skrein dará vida a Baldur, Max Parker será Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson encarnará a Thor, Teresa Palmer estará como Sif, Alastair Duncan asumirá el papel de Mimir, mientras que Danny Woodburn y Jeff Gulka serán los hermanos Brok y Sindri.

Los antecedentes de otros rodajes frenados por lesiones

La dirección creativa del proyecto está encabezada por el guionista y showrunner Ronald D. Moore, a través de su compañía Tall Ship Productions. En tanto, Frederick E.O. Toye estuvo a cargo de la realización de los dos primeros capítulos.

El equipo de productores ejecutivos está integrado por figuras como Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon.

La interrupción de un rodaje televisivo debido a una lesión de uno de sus protagonistas no suele ser una situación habitual dentro de la industria audiovisual. Aun así, existen al menos dos casos similares registrados durante la última década.

En febrero de 2020, O’Shea Jackson Jr. tomó el lugar de Winston Duke como protagonista de Swagger, la serie de Apple TV+, luego de que el actor original sufriera una lesión durante las grabaciones. Un antecedente similar ocurrió con Cowboy Bebop, producción de Netflix que quedó detenida durante casi un año después de que John Cho se lesionara la rodilla en octubre de 2019, una dolencia que finalmente requirió una intervención quirúrgica.

Hasta el momento, Prime Video no emitió declaraciones ante las consultas realizadas por medios especializados. Todavía no se informó quién será el nuevo intérprete encargado de representar a Kratos ni si la serie podría quedar suspendida por tiempo indefinido.