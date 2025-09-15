lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 16:46
Streaming.

Se viene la serie con imágenes reales de God of War en Prime Video: los 10 actores que podrían ser Kratos

¿Quién interpretará a Kratos en la serie de acción real de God of War de Prime Video? Te presentamos diez posibles candidatos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los videojuegos atraviesan un momento de esplendor en el cine y las series. Numerosas sagas reconocidas se están adentrando en estas industrias, entregando producciones de alto nivel para sus seguidores más fieles. ¿Quién no disfrutó con la película de Super Mario Bros. o la serie basada en Fallout? En este sentido, Prime Video tiene una propuesta única.

Quién está detrás de la producción de God of War

Y eso apenas es una muestra, porque la lista de adaptaciones exitosas sigue creciendo. De hecho, Prime Video se perfila como una de las plataformas que más apuesta por este fenómeno; en 2022 aprobó además un proyecto que promete ser histórico: la serie de acción real inspirada en God of War.

La producción de esta serie estará a cargo de Sony Pictures Television, Amazon Studios y PlayStation Productions, y ofrecerá a la audiencia una primera temporada compuesta por 10 capítulos centrados en el legendario Kratos.

Los 10 actores que podrían ser Kratos.

Cuándo comienza el rodaje de God of War para Prime Video

El rodaje comenzará en marzo del próximo año y se llevará a cabo en Vancouver, Canadá, buscando recrear con fidelidad los paisajes nórdicos característicos de los videojuegos.

Cabe aclarar que la adaptación tomará como referencia las entregas más recientes de la saga, dado que el God of War actual difiere significativamente de la versión original que se conoció en la época de PS2.

Por otra parte, Ronald D. Moore ha sido confirmado como showrunner y productor ejecutivo, mientras que el guion cuenta con la colaboración de creadores como Matthew Graham y Tania Lotia, entre otros talentos del equipo de escritura.

A pesar de toda la información disponible sobre la serie, aún no se sabe un dato fundamental de la producción: ¿quién interpretará a Kratos en la versión de imagen real de God of War?

Hasta ahora no se ha anunciado oficialmente al actor seleccionado, pero John Campea, reconocido especialista en cine que ha adelantado con acierto detalles de películas como Spider-Man y Sonic, lanzó una especulación que llamó la atención.

Según lo que indica Campea, habría diez actores en la contienda por el icónico rol, combinando rumores con sus propias preferencias, según se refleja en un hilo de Reddit: Winston Duke, Joe Manganiello, Christopher Judge, Manu Bennett, Jason Momoa, Travis Fimmel, Henry Cavill, Oliver Ritchers, Paul Levesque y Dave Bautista.

La lista de estos diez candidatos se ha viralizado rápidamente, y los seguidores del juego ya empiezan a debatir y teorizar sobre quién podría quedarse finalmente con el papel.

