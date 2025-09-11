Jenna Ortega dijo que "Merlina" es una serie feminista

La estrella de Merlina, Jenna Ortega, afirmó que la exitosa serie de Netflix es “definitivamente” un programa feminista.

Jenna Ortega , protagonista de Merlina , aseguró que la serie de Netflix puede considerarse “ sin dudas ” un producto con perspectiva feminista . La producción dirigida por Tim Burton combina comedia y elementos sobrenaturales, y sigue a Merlina —personaje de Ortega inspirado en la creación del historietista estadounidense Charles Addams.

La narrativa sigue a este personaje mientras aprende a controlar sus dones psíquicos en la Academia Nunca Más . Durante décadas, la familia Addams se ha destacado por presentar figuras femeninas fuertes y complejas, como Morticia Addams , madre de Merlina , quien en la adaptación de Netflix es interpretada por Catherine Zeta-Jones .

En diálogo con Radio Times , Jenna Ortega señaló que considera que Merlina mantiene la tradición de la familia Addams al enfocarse en historias protagonizadas por personajes femeninos . “ Siento que la serie puede inspirar a cualquiera , pero lo que más me enorgullece es la fuerza de nuestros personajes femeninos ”, aseguró.

Ortega indicó que, más allá de los miembros de la familia Addams , las compañeras de escuela de Merlina , Enid (Emma Myers) y Bianca (Joy Sunday) , son “ personajes muy complejos y con muchas capas ”. Y aseguró: “ Siento que hay una mujer con la que cualquiera puede conectar ”.

Producida por Tim Burton, esta comedia sobrenatural sigue a Merlina.

La intérprete de 22 años destacó el trabajo de Catherine Zeta-Jones y de la reconocida Joanna Lumley, encargada de dar vida a la Abuela, a quienes definió como “artistas deslumbrantes, generosas y con un talento excepcional”.

En sus declaraciones, Ortega comentó lo mucho que disfrutó compartir más escenas con Catherine en esta nueva entrega. Según explicó, Morticia es un personaje de gran magnetismo, y Zeta-Jones aporta una voz cautivadora y una presencia que la hacen brillar. Además, resaltó el modo en que logró enriquecer aún más la complejidad del papel.

El avance oficial de la segunda temporada, presentado en julio, anticipa el regreso de Merlina a la Academia Nunca Más, donde experimenta una inquietante visión psíquica: la inminente muerte de su compañera de cuarto, Enid.

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina se estrenó en Netflix el 3 de septiembre.

Un elenco renovado en la nueva temporada de Merlina

La nueva entrega de la popular producción incorpora a distintas figuras al reparto, entre ellas Steve Buscemi, quien interpretará a Barry Dort, el flamante director de la Academia Nunca Más, y Billie Piper, que dará vida a Isadora Capri, responsable del área musical.

Merlina se mantiene como una de las producciones más exitosas de Netflix, ubicándose en el tercer puesto de las más vistas en toda su historia. Durante su segunda semana disponible en la plataforma, luego del debut de la primera temporada en 2022, acumuló la impresionante cifra de 400 millones de horas reproducidas.

La segunda temporada de la querida serie suma varias incorporaciones al elenco.

En declaraciones anteriores, Jenna Ortega expresó su gratitud hacia el público por “haber sido muy pacientes” demostrada durante los tres años que pasaron entre una temporada y la siguiente.

“Los hicimos esperar mucho tiempo”, admitió la actriz. “Queremos complacerlos, pero también hacerlo de formas nuevas y más emocionantes”. La segunda tanda de episodios de la temporada 2 de Merlina llegó al catálogo de Netflix el pasado 3 de septiembre.