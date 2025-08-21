El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix.

La segunda entrega de Merlina ya está disponible en Netflix y, junto con la continuidad de su popularidad, se produjo una modificación relevante en el reparto: el reemplazo del actor que da vida a Largo , el icónico mayordomo de la familia Addams. Esta sustitución llamó la atención de los seguidores más meticulosos, atentos a la coherencia y los detalles de la serie.

En la temporada inicial, George Burcea encarnó a Largo , destacándose por su imponente presencia física y por reflejar con gestos contenidos la esencia clásica del personaje. De cara a la segunda temporada, George Burcea anunció mediante sus redes sociales que no formaría parte de la serie por “motivos personales” , sin brindar mayores explicaciones.

“No estaré de vuelta por razones personales”, escribió en Instagram , cerrando cualquier rumor y obligando a los productores a buscar un nuevo intérprete para el personaje. Para esta entrega, los responsables de Merlina optaron por Joonas Suotamo , actor finlandés y exbasquetbolista profesional, quien toma ahora el papel de Largo .

Suotamo es reconocido sobre todo por su participación como Chewbacca en la saga de Star Wars , comenzando con El despertar de la fuerza tras la retirada de Peter Mayhew. Además, Suotamo volvió a integrarse al universo Star Wars interpretando a Kelnacca en la serie The Acolyte durante 2024.

Con sus imponentes 2,11 metros de altura, el actor supera ampliamente a su antecesor, que mide 1,90 metros, reforzando el perfil imponente y casi “monstruoso” de Largo, un rasgo esencial en la iconografía de la familia Addams. En entrevistas, se destacó que su trayectoria deportiva y la experiencia previa interpretando personajes corpulentos con escaso diálogo fueron factores clave para su elección.

El reemplazo de George Burcea no fue una decisión improvisada: el actor original había mostrado entusiasmo por el papel y había dejado abierta la posibilidad de regresar en futuras temporadas.

No obstante, la certeza de que Burcea no retomaría el papel llegó apenas semanas antes de que comenzara la filmación de la segunda temporada, obligando al equipo de producción a encontrar un sustituto capaz de conservar la esencia y presencia física de Largo.

El cambio se realizó de manera discreta, sin estridencias mediáticas, con el objetivo de mantener la coherencia de la serie y evitar distracciones entre los espectadores. Dentro de la trama principal de esta nueva entrega, Largo sigue ocupando un rol secundario, cumpliendo la función de reforzar la atmósfera excéntrica que caracteriza a la familia Addams.

Guionistas y productores destacaron la capacidad de Joonas Suotamo para integrarse al elenco y señalaron que su fortaleza física permitirá enriquecer ciertos matices del personaje, aunque su papel en la historia continúe siendo el de un mayordomo discreto y fiel.

Quiénes integran el elenco de “Merlina” en Netflix

La segunda temporada de Merlina conserva a gran parte del elenco original y suma nuevas incorporaciones de relevancia. Jenna Ortega sigue encabezando la historia como Merlina Addams, la hija mayor de la familia, que retorna a Nevermore Academy tras rescatar la institución y ahora utiliza sus crecientes poderes psíquicos para investigar un nuevo misterio.

Isaac Ordonez vuelve a dar vida a Pugsley, el hermano menor de Merlina, adquiriendo un rol regular tras haber tenido participaciones esporádicas en la primera temporada. Catherine Zeta-Jones interpreta nuevamente a Morticia Addams, ahora establecida en el campus, profundizando la dinámica madre-hija, mientras que Luis Guzmán encarna a Gomez Addams, el cabeza de la familia.

Victor Dorobantu retorna interpretando a Dedo, la mano autónoma y leal asistente de Merlina, mientras que Emma Myers continúa como Enid Sinclair, la compañera de habitación y amiga inseparable de Merlina, ahora más arraigada a su comunidad como mujer lobo.

Entre los fichajes destacados se encuentran Steve Buscemi, que encarna al nuevo director de Nevermore, Principal Dort, y Joanna Lumley en el papel de Hester Frump, la abuela de Merlina.

El reparto se enriquece con Owen Painter como Slurp, el primer zombi de la saga, y regresan personajes conocidos como Bianca (Joy Sunday), Eugene (Moosa Mostafa), Tyler (Hunter Doohan) y Ajax (Georgie Farmer). Además, Fred Armisen retoma su rol como Tío Fester.

Una adición destacada al elenco es Christopher Lloyd, quien se incorpora como Profesor Orloff, regresando así al mundo de los Addams tras su recordado papel de Tío Fester en las películas de los años noventa. El plantel se completa con Haley Joel Osment interpretando al asesino en serie Kansas City Scalper, y Billie Piper como Miss Capri, la flamante profesora de música del instituto.