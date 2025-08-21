jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 17:57
Streaming.

El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix

La popular producción de Netflix incorporó modificaciones en su elenco. Durante la temporada 1, George Burcea interpretó al personaje de Largo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El motivo por el que cambiaron al actor de Largo en Merlina, la serie de Netflix.

El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix.

La segunda entrega de Merlina ya está disponible en Netflix y, junto con la continuidad de su popularidad, se produjo una modificación relevante en el reparto: el reemplazo del actor que da vida a Largo, el icónico mayordomo de la familia Addams. Esta sustitución llamó la atención de los seguidores más meticulosos, atentos a la coherencia y los detalles de la serie.

En la temporada inicial, George Burcea encarnó a Largo, destacándose por su imponente presencia física y por reflejar con gestos contenidos la esencia clásica del personaje. De cara a la segunda temporada, George Burcea anunció mediante sus redes sociales que no formaría parte de la serie por “motivos personales”, sin brindar mayores explicaciones.

Netflix presenta la segunda entrega de Merlina con importantes ajustes en el elenco y la llegada de un nuevo actor al emblemático rol de Largo.

“No estaré de vuelta por razones personales”, escribió en Instagram, cerrando cualquier rumor y obligando a los productores a buscar un nuevo intérprete para el personaje. Para esta entrega, los responsables de Merlina optaron por Joonas Suotamo, actor finlandés y exbasquetbolista profesional, quien toma ahora el papel de Largo.

Suotamo es reconocido sobre todo por su participación como Chewbacca en la saga de Star Wars, comenzando con El despertar de la fuerza tras la retirada de Peter Mayhew. Además, Suotamo volvió a integrarse al universo Star Wars interpretando a Kelnacca en la serie The Acolyte durante 2024.

Joonas Suotamo, reconocido por interpretar a Chewbacca, asume el papel de Largo en los nuevos episodios tras la salida de George Burcea.

Con sus imponentes 2,11 metros de altura, el actor supera ampliamente a su antecesor, que mide 1,90 metros, reforzando el perfil imponente y casi “monstruoso” de Largo, un rasgo esencial en la iconografía de la familia Addams. En entrevistas, se destacó que su trayectoria deportiva y la experiencia previa interpretando personajes corpulentos con escaso diálogo fueron factores clave para su elección.

El reemplazo de George Burcea no fue una decisión improvisada: el actor original había mostrado entusiasmo por el papel y había dejado abierta la posibilidad de regresar en futuras temporadas.

El exjugador de baloncesto da vida a Largo, acentuando la imponente presencia física que caracteriza al mayordomo de los Addams.

No obstante, la certeza de que Burcea no retomaría el papel llegó apenas semanas antes de que comenzara la filmación de la segunda temporada, obligando al equipo de producción a encontrar un sustituto capaz de conservar la esencia y presencia física de Largo.

El cambio se realizó de manera discreta, sin estridencias mediáticas, con el objetivo de mantener la coherencia de la serie y evitar distracciones entre los espectadores. Dentro de la trama principal de esta nueva entrega, Largo sigue ocupando un rol secundario, cumpliendo la función de reforzar la atmósfera excéntrica que caracteriza a la familia Addams.

El actor aporta una mayor estatura y experiencia en papeles silenciosos dentro de grandes franquicias cinematográficas.

Guionistas y productores destacaron la capacidad de Joonas Suotamo para integrarse al elenco y señalaron que su fortaleza física permitirá enriquecer ciertos matices del personaje, aunque su papel en la historia continúe siendo el de un mayordomo discreto y fiel.

Quiénes integran el elenco de “Merlina” en Netflix

La segunda temporada de Merlina conserva a gran parte del elenco original y suma nuevas incorporaciones de relevancia. Jenna Ortega sigue encabezando la historia como Merlina Addams, la hija mayor de la familia, que retorna a Nevermore Academy tras rescatar la institución y ahora utiliza sus crecientes poderes psíquicos para investigar un nuevo misterio.

La segunda temporada de Merlina se dividió en dos partes y la primera ya se encuentra disponible en streaming.

Isaac Ordonez vuelve a dar vida a Pugsley, el hermano menor de Merlina, adquiriendo un rol regular tras haber tenido participaciones esporádicas en la primera temporada. Catherine Zeta-Jones interpreta nuevamente a Morticia Addams, ahora establecida en el campus, profundizando la dinámica madre-hija, mientras que Luis Guzmán encarna a Gomez Addams, el cabeza de la familia.

Victor Dorobantu retorna interpretando a Dedo, la mano autónoma y leal asistente de Merlina, mientras que Emma Myers continúa como Enid Sinclair, la compañera de habitación y amiga inseparable de Merlina, ahora más arraigada a su comunidad como mujer lobo.

Entre los fichajes destacados se encuentran Steve Buscemi, que encarna al nuevo director de Nevermore, Principal Dort, y Joanna Lumley en el papel de Hester Frump, la abuela de Merlina.

Embed

El reparto se enriquece con Owen Painter como Slurp, el primer zombi de la saga, y regresan personajes conocidos como Bianca (Joy Sunday), Eugene (Moosa Mostafa), Tyler (Hunter Doohan) y Ajax (Georgie Farmer). Además, Fred Armisen retoma su rol como Tío Fester.

Una adición destacada al elenco es Christopher Lloyd, quien se incorpora como Profesor Orloff, regresando así al mundo de los Addams tras su recordado papel de Tío Fester en las películas de los años noventa. El plantel se completa con Haley Joel Osment interpretando al asesino en serie Kansas City Scalper, y Billie Piper como Miss Capri, la flamante profesora de música del instituto.

