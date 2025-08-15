Estrena "Quebranto", la serie de Tini Stoessel: todo lo que hay que saber

Lo que debes saber antes del estreno de “Quebranto”, la serie que trae de regreso a Tini Stoessel.

Disney+ confirmó que Quebranto , el ansiado drama con tintes de suspenso que marca el retorno de Tini Stoessel a la pantalla como actriz , llegará a la plataforma este 15 de agosto . Ese día, los seis capítulos estarán disponibles al mismo tiempo y en exclusiva para sus suscriptores .

La serie , producida por Non Stop México y con las actuaciones de Jorge López y Martín Barba junto a la protagonista , sigue la vida de Miranda (Tini Stoessel) , una joven argentina adoptada que carga con un profundo sentimiento de vacío , producto de no conocer la verdad sobre sus raíces .

Las constantes y abrumadoras crisis de ansiedad que atraviesa la empujan a emprender un viaje en busca de la verdad sobre sus orígenes , un recorrido que la pondrá frente a peligros que jamás imaginó enfrentar. Dentro de la historia , Miranda vuelve a México con la firme determinación de hallar respuestas , aunque pronto tropieza con una revelación desgarradora : su pasado encierra una realidad muy distinta a la que siempre creyó.

Tini Stoessel encarnará a Miranda en Quebranto, una joven que busca la verdad de su familia.

En medio de esa investigación , cruza caminos con Javier Lara (Jorge López) , hijo de Rafael Lara (Albi De Abreu) y sobrino de Emiliano Lara (Antonio de la Vega) . Javier , un joven carismático y con grandes ambiciones , creció en Chile junto a su padre , alejado del influyente clan Lara , pero con asuntos sin resolver que lo motivan a sumarse a la búsqueda de Miranda .

El clan Lara tiene como figura central a Santiago Lara (Otto Sirgo), un veterano líder que, tras una carrera marcada por la influencia política y económica, se mantiene oficialmente apartado, aunque continúa ejerciendo control desde las sombras sobre sus negocios.

En Quebranto, Lucía Gómez-Robledo y Sebastián Silveti encarnan a los antagonistas de la serie.

De sus hijos, Rafael —el mayor— se mantiene distanciado de la familia, mientras que Emiliano está al frente del emporio que sostiene la fortuna del apellido y es padre de Victoria (Lucía Gómez-Robledo) y Gerardo (Sebastián Silveti).

Personajes clave y alianzas inesperadas

Victoria, astuta y con gran capacidad para planear, intenta abrirse paso en un ambiente dominado por varones, en tanto que Gerardo, de temperamento explosivo y carácter agresivo, persigue la aprobación de un padre que jamás le ha demostrado aprecio.

Entre los personajes de peso se encuentra Gabriela (Daniela Peña), la madre biológica de Miranda. Criada en un contexto de carencias en la Ciudad de México, su historia personal está atravesada por episodios dolorosos y heridas emocionales profundas. El reencuentro con ese pasado olvidado será un punto de inflexión que marcará el rumbo de la protagonista.

Quebranto se grabó en varias locaciones de Argentina y México.

En paralelo, surge en la trama la figura de Leo (Martín Barba), un exintegrante de unidades especiales del ejército mexicano, contratado para velar por la seguridad de Miranda. Con un fuerte sentido de la lealtad, espíritu idealista y una marcada vocación de protección, este hombre arrastra sus propias sombras, pero rápidamente se transforma en un apoyo indispensable para ella.

Un elenco internacional y escenarios realistas

La serie Quebranto se desarrolla a lo largo de seis capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno, y reúne a un elenco que combina talentos provenientes de distintos países de América Latina.

Entre los integrantes del reparto se encuentran Daniela Peña como Gabriela, Lucía Gómez-Robledo en el papel de Victoria, Sebastián Silveti interpretando a Gerardo, Jyasú Torruco como Diego, Karla Garrido encarnando a Sara, Rebeca Manríquez en el rol de Elena, Areli González como Silvana, Daniela Vargas representando a María José y Albi De Abreu en el papel de Rafael.

Tini Stoessel regresó a la televisión con Quebranto, tras estar ausente de la actuación 10 años.

La producción se filmó principalmente en distintos escenarios de México, incorporando también algunas tomas realizadas en Argentina, lo que brinda veracidad a los paisajes y a la ambientación de la historia. La dirección estuvo bajo la responsabilidad de Bernardo de la Rosa, mientras que el guion fue desarrollado por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

El retorno de Tini Stoessel a la actuación

Después de dedicarse durante varios años casi exclusivamente a su carrera musical, Tini Stoessel vuelve a la actuación con Quebranto, marcando su reencuentro con la ficción tras un largo periodo de ausencia. Reconocida mundialmente por su rol principal en Violetta y por su trayectoria musical de gran éxito, la artista ahora enfrenta un personaje más profundo y dramático, mostrando una dimensión distinta de su talento.

Quebranto promete mantener al público en suspenso con su trama.

Con elementos de suspense, drama y acción, Quebranto no solo retrata los riesgos físicos que Miranda debe afrontar, sino también la carga emocional de descubrir que la verdad a veces duele más que la mentira.

Entre engaños, pactos inesperados y emociones encontradas, la historia busca mantener al espectador en constante tensión hasta el cierre de la serie. El lanzamiento, previsto para el 15 de agosto, se perfila como uno de los estrenos más destacados de la temporada en Disney+, marcando además un nuevo hito en la carrera artística de Tini Stoessel.