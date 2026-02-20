viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 07:08
Importante.

Redes sociales y soledad: cómo impactan en la salud mental de jóvenes y adolescentes

La psicóloga María Scipioni advirtió sobre la “crisis vincular”, la comparación en redes y el riesgo de depresión, ansiedad e ideación suicida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Lee además
Consumo problemática en redes sociales.
Atención.

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño
Por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica.
Redes sociales.

Se cayó la red social X: millones de usuarios en el mundo no pueden acceder 

“Las redes sociales pueden ser una herramienta para comunicarnos, pero muchas veces pasan a ser un vicio: estar horas y horas en el teléfono”, señaló la profesional. En ese sentido, planteó que el fenómeno no es solo tecnológico, sino también vincular: “No es solo la soledad por el uso de las redes, sino qué nos está pasando a nivel vincular que los jóvenes van a buscar redes para compensar una necesidad que está faltando”.

La crisis de los vínculos y el riesgo para la salud mental

No subir fotos a redes sociales es más común de lo que se cree.
Redes sociales. &nbsp;

Redes sociales.

Scipioni advirtió que la fragilidad de los vínculos profundiza el sentimiento de soledad: “Estamos atravesando una crisis enorme a nivel vincular. Los vínculos están cada vez más frágiles y eso deja a las personas realmente solas. No es solo una sensación”.

En ese marco, alertó sobre los riesgos: “No hay que olvidar que la soledad es el principal factor de riesgo en salud mental. Cuando hay soledad aumentan los síntomas de depresión, ansiedad e incluso la ideación suicida”.

La ilusión de compañía y la comparación constante

Según explicó la psicóloga, las redes generan una ilusión de cercanía que no reemplaza el contacto real: “Yo siento que sé de tu vida porque te vi en redes, pero en realidad no sé nada. Falta el contacto”. Además, destacó que plataformas como Instagram o TikTok colocan a los usuarios en un rol pasivo: “Miramos lo que hace el otro sin interactuar. Eso refuerza la sensación de soledad”.

A esto se suma la comparación: “Hay una idealización de la vida de los otros. Vemos logros, viajes, momentos lindos y empezamos a empobrecer nuestra propia vida. Eso genera frustración y estados de ánimo con características depresivas”.

Adolescentes: el grupo más vulnerable

Alerta
Uno de cada tres adolescentes sufrirá adicción a las redes sociales.

Uno de cada tres adolescentes sufrirá adicción a las redes sociales.

Scipioni remarcó que el impacto es mayor en adolescentes: “En un adolescente, cuanto más chico ingresa a las redes sociales, más se debilitan herramientas emocionales y sociales que deberían desarrollarse en esa etapa. Después aparecen dificultades en el mundo real, en lo vincular”.

En cambio, explicó que en adultos mayores, si bien preocupa el tiempo de exposición, no se modifica la estructura de personalidad ya formada.

Límites, señales de alerta y recomendaciones

La profesional indicó que el tiempo recomendado de uso recreativo de redes es de hasta dos horas diarias, y pidió estar atentos a señales de alerta en adolescentes: irritabilidad, aislamiento, abandono de actividades, problemas de sueño o cambios de ánimo.

Entre las recomendaciones, destacó:

  • Fomentar actividades al aire libre y deportivas.

  • Reforzar los vínculos familiares.

  • Establecer momentos sin celular, como la cena.

  • Promover el diálogo en el hogar.

  • Enseñar a usar las redes de manera activa, no pasiva.

“La solución no es prohibir las redes, porque hoy son una forma de socializar. La clave es enseñar a regular su uso”, concluyó.

Embed - Redes sociales y soledad: cómo impactan en la salud mental de jóvenes y adolescentes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

Se cayó la red social X: millones de usuarios en el mundo no pueden acceder 

Así es la influencer que conquistó las redes por ser la "doble" de la China Suárez

El sándwich de morrón que es viral en redes: ¿la sensación del verano?

Serie de Silvina Luna: revelan primeros detalles del material inédito que dejó grabado

Las más leídas

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos
EN VIVO.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel