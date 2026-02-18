Así es la influencer que conquistó las redes por ser la "doble" de la China Suárez

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz.

Cada detalle de su rostro y sus expresiones ha despertado sensación en las plataformas digitales por su sorprendente semejanza con la China Suárez. La joven en cuestión es Florencia Facch , una influencer que en los últimos días se volvió tendencia al ser reconocida como la doble de la actriz .

Farándula. La China Suárez estalló contra la periodista Juariu por una polémica versión sobre su hija

La comparación ha llegado a tal punto que algunos usuarios bromean con la posibilidad de que, en un futuro, ella pudiera reemplazar a la intérprete en sus papeles junto a Mauro Icardi en producciones de ficción .

El revuelo comenzó cuando el periodista Nahuel Saa difundió esta especulación a través de sus redes sociales , mostrando fotos del perfil de Florencia Facch . “ Florencia es la elegida para ser doble de la China Suárez en las escenas que se requiera para las series. Es increíble como se asemeja. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz” , escribió el comunicador en sus publicaciones.

China Suárez mostró imágenes del rodaje de En el Barro celebrando al equipo, mientras crece el interés público por el detrás de escena de la serie.

En sus redes sociales , Florencia Facch se presenta como “ Acuario Girl ”. La influencer comparte contenido de su día a día y sesiones fotográficas en las que se destacan sus rasgos que recuerdan a los de China Suárez . Tras la viralización de la noticia, su cuenta de Instagram recibió una gran repercusión , y numerosos usuarios comentaron el notable parecido con la actriz de “ En el Barro ” y “ La Hija del Fuego ”.

Facch fue elegida por su contextura, facciones, tono de piel e intensidad de mirada similares a los de la protagonista de En el Barro.

El nivel de semejanza entre Facch y Suárez resulta impactante. Aspectos como la complexión, los rasgos faciales, el tono de piel e incluso la mirada intensa coinciden de manera sorprendente.

El rol de las dobles en el cine y la televisión argentina

En el ámbito del cine y la televisión argentina, es habitual emplear a especialistas que se encargan de escenas complicadas o planos técnicos, generalmente filmados de espaldas o desde ángulos donde no se distingue claramente el rostro del actor. Desempeñarse como doble implica no solo un parecido físico exacto, sino también la habilidad de replicar gestos, posturas y movimientos, garantizando que la sustitución sea imperceptible ante la cámara.

El periodista Nahuel Saa asegura que Florencia Facch haría de doble de la China Suárez en diversas series de ficción.

La relevancia de Facch continúa creciendo con cada publicación que enfatiza su parecido con la conocida actriz. Las reacciones de los internautas la posicionaron como la candidata ideal para un eventual reemplazo, despertando además la curiosidad sobre cómo se selecciona a una doble dentro de las producciones audiovisuales argentinas más populares.

La China Suárez, activa en redes para promocionar "En El Barro"

Por su parte, China Suárez sigue activa en sus redes sociales, compartiendo recientemente fotos y videos del rodaje de En el Barro. En estas publicaciones, la actriz mostró la relación entre los miembros del equipo, fragmentos de su trabajo y detalles del vestuario de su personaje, Nicole, generando una gran cantidad de comentarios en la comunidad online.

El impresionante parecido físico entre Florencia Facch y la China Suárez genera asombro en redes sociales y seleccionadores del elenco.

La publicación comenzó con un video donde China Suárez luce un deslumbrante vestido dorado, con aperturas a los costados y tiras delgadas que se entrecruzan en la espalda, acompañado de un pronunciado escote. Este atuendo es uno de los más destacados que utiliza Nicole, su personaje en la serie, y de inmediato capturó la mirada de sus seguidores, reflejando la actitud atrevida y provocadora que define al rol dentro de la ficción.

En la descripción de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz escribió: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”.

Florencia Facch se sometió a intervenciones estéticas para perfeccionar su parecido con China Suárez, lo que desató polémicas en redes sociales.

Las fotos de los ensayos y los mensajes de reconocimiento han fortalecido el vínculo con su audiencia y brindan contexto al creciente entusiasmo que generan todos sus proyectos.

La aparición de Florencia Facch se volvió un fenómeno en las plataformas digitales, no solo por su asombroso parecido con la China Suárez, sino también por las especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera desempeñarse como su doble, rumores que se dispararon tras la circulación masiva de las fotos virales de la influencer.