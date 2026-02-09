La China Suárez estalló contra la periodista Juariu por una polémica versión sobre su hija

Un episodio más en la saga mediática que involucra a la China Suárez se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales , con Juariu como protagonista. La reconocida panelista y creadora de contenido de Instagram recibió la reacción contundente de la actriz.

La artista la señaló públicamente por acoso y por promover el ciberbullying a raíz de una serie de publicaciones que la influencer compartió en sus historias.

El intercambio de mensajes se intensificó rápidamente, con respuestas de ambos bandos que reavivaron la controversia . El conflicto comenzó cuando la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) publicó una serie de historias en Instagram con información que, según afirmó, recibió sobre lo que ocurrió tras bambalinas en la reciente celebración del cumpleaños de la hija menor de la actriz , en el contexto de la disputa judicial que enfrenta a Mauro Icardi con Wanda Nara .

En ese marco, la periodista apuntó a un detalle específico: una prenda que apareció en una de las fotos del festejo y que, según su relato, tendría relación con un regalo de Icardi .

Además, señaló que este episodio habría generado tensiones y lo vinculó con rumores sobre cartas documento, supuestos pedidos judiciales y la creciente dinámica del conflicto entre los adultos, que ya lleva varios capítulos.

Detalles del intercambio judicial y familiar

“Tengo información de último momento. ¿Vieron que fue el cumple de la hija de La China y Benjamín? Bueno parece ser, y está confirmado por fuentes cercanas, que la malla que tiene puesta (la hija menor de la China) es un regalo de Icardi a (su hija más chica),” comenzó la influencer en su cuenta de Instagram. “Se habría presentado todo en la justicia. Parece que (la hija menor de Wanda Nara) vio todo por TikTok y se puso mal”, agregó.

Luego, dio contexto sobre la situación judicial: “Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple. Parece que Icardi les dijo que si van, Eugenia les da regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de (la hija mayor de Icardi) que le dijo que, si no iba, se los iba a dar”.

“Como dijeron que no, Icardi fue con orden judicial de 24 horas. Y no se la dieron. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no está, qué pesado. ¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de (la hija menor de Wanda) que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si ni Icardi estaba? Y la verdad es que son niñas que no tienen nada que ver con nada, eso está más que claro. Aquí son los padres, no ellas, por supuesto,” concluyó la panelista desde su cuenta en redes sociales.

Respuesta de La China Suárez y la réplica de Juariu

La reacción de La China no tardó en llegar y fue directa, nombrando a la responsable. A través de una historia en Instagram, la actriz lanzó un mensaje contundente dirigido a la panelista: “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda,” escribió, visiblemente molesta.

Lejos de quedarse callada, Juariu reaccionó casi de inmediato con otra historia en su cuenta de Instagram, intentando despegarse de las críticas y dar contexto a sus posteos. “Eugenia Suárez, alias ‘la China’ me acusa de hostigar. Solo di información,” afirmó.

Además, agregó una aclaración sobre el enfoque de sus publicaciones: “No hablo de los menores sino del contexto y del supuesto ida y vuelta judicial”. En la misma publicación, reforzó su postura con un mensaje dirigido a los involucrados en el conflicto: “Los que exponen, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno”.