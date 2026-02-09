martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 13:47
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofreció un 10% de aumento y un bono a los gremios docentes

Este lunes el Gobierno de Jujuy inició las reuniones por paritarias con los gremios docentes. Dentro del ofrecimiento, se establecieron varios items, entre ellos un bono.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paritarias (1)

En el marco del inicio de las paritarias 2026 junto con los gremios docentes, el Gobierno de Jujuy ofreció un 10% de aumento salarial y un bono por el Día del Trabajador. Asimismo, se detalló incrementos en el premio por asistencia, las asignaciones familiares y una reconsideración en el pago de título docente por segundo cargo.

Cabe destacar que en los próximos días continuarán los encuentros con otros gremios estatales de la provincia de Jujuy.

Detalles de la propuesta del Gobierno a los gremios docentes

Incremento salarial

La propuesta de incremento salarial se estructura en los siguientes tramos: un 4% correspondiente al mes de febrero, un 2% para el mes de marzo, otro 2% para abril y, finalmente, un 2% adicional para el mes de junio.

Además, se incorporará al sueldo básico la suma de $2.000 durante estos cuatro meses que corresponde a la conversión del suplemento no remunerativo no bonificable por persona. De este modo, el Gobierno aclaró que el salario inicial registrará un crecimiento sostenido:

  • $842.000 en febrero
  • $860.000 en marzo
  • $880.000 en abril
  • $900.000 en junio
gremios paritarias

Premio por asistencia

Por otra parte, en el marco de una propuesta integral, se ofreció un aumento del premio por asistencia del 20% al 30%.

Asignaciones familiares

Respecto al concepto de asignaciones familiares, se propuso un idéntico incremento: del 20% al 30%.

Adicional por título

Además, con el objetivo de dar respuesta a una demanda del sector educativo, se estableció incrementar el tope de adicional por título a 1,5, en beneficio de docentes con 2 cargos, reafirmando el valor de la formación y la tarea de los educadores.

Embed - FEDERICO CARDOZO - Ministro de Hacienda - Ofrecieron un aumento del 10% a los gremios docentes

Bono por el Día del Trabajador

En el mismo contexto, informaron que dentro del marco de la primera reunión por las paritarias 2026, se propuso el pago de un bono por el Día del Trabajador.

Cómo siguen las reuniones por paritarias

La agenda de reuniones continuará el martes 10, donde está previsto el encuentro con los gremios de la sanidad, la administración general, los organismos de control y los sindicatos de trabajadores municipales.

En tanto, el miércoles 11 se desarrollará la última reunión de esta primera etapa del diálogo salarial, con la participación de los representantes de los profesionales de la administración pública y del personal legislativo.

