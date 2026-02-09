Cambios en las fechas de examen en Jujuy para estudiantes con materias adeudadas

La medida implica una reprogramación de los turnos de examen y la implementación de una instancia de tutoría para acompañar a los alumnos que deben acreditar materias pendientes.
Tutorías antes de rendir
Según lo informado a las familias, desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de febrero se desarrollará una instancia de tutoría para todos los estudiantes con materias pendientes de acreditación.
Estas tutorías se realizarán en los mismos días y horarios en los que los alumnos cursaron en 2025, con el objetivo de reforzar contenidos y despejar dudas antes de las evaluaciones.
Nuevas fechas de evaluación
Las mesas de evaluación fueron reprogramadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con turnos por la mañana y la tarde, según cada espacio curricular.
En esas fechas, los estudiantes podrán rendir las materias pendientes de acreditación o equivalencias, de acuerdo al cronograma establecido por cada institución.
Materiales y consignas disponibles
Desde algunas instituciones educativas recordaron que los programas, consignas y simulacros de evaluación se encuentran disponibles de manera virtual para que los alumnos puedan prepararse con anticipación.
Las autoridades educativas recomendaron a las familias y estudiantes consultar el cronograma completo en cada escuela para conocer horarios, espacios curriculares y docentes a cargo de las mesas de examen.