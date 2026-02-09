martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 07:05
Educación.

Cambios en las fechas de examen en Jujuy para estudiantes con materias adeudadas

Las nuevas fechas serán a fines de febrero y habrá una semana de tutorías para estudiantes con espacios curriculares pendientes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mesas de exámenes para quienes deban materias.

Mesas de exámenes para quienes deban materias.

Lee además
ciclo lectivo 2026: oficializaron cuando inician las clases provincia por provincia
Educación.

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia
Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

La medida implica una reprogramación de los turnos de examen y la implementación de una instancia de tutoría para acompañar a los alumnos que deben acreditar materias pendientes.

Tutorías antes de rendir

Según lo informado a las familias, desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de febrero se desarrollará una instancia de tutoría para todos los estudiantes con materias pendientes de acreditación.

Estas tutorías se realizarán en los mismos días y horarios en los que los alumnos cursaron en 2025, con el objetivo de reforzar contenidos y despejar dudas antes de las evaluaciones.

Nuevas fechas de evaluación

Las mesas de evaluación fueron reprogramadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con turnos por la mañana y la tarde, según cada espacio curricular.

En esas fechas, los estudiantes podrán rendir las materias pendientes de acreditación o equivalencias, de acuerdo al cronograma establecido por cada institución.

Exámenes secundaria
Secundaria: el abandono escolar cayó más de un 9% en Argentina

Secundaria: el abandono escolar cayó más de un 9% en Argentina

Materiales y consignas disponibles

Desde algunas instituciones educativas recordaron que los programas, consignas y simulacros de evaluación se encuentran disponibles de manera virtual para que los alumnos puedan prepararse con anticipación.

Las autoridades educativas recomendaron a las familias y estudiantes consultar el cronograma completo en cada escuela para conocer horarios, espacios curriculares y docentes a cargo de las mesas de examen.

Inicio de clases y objetivos del calendario

El regreso a las aulas para todos los niveles obligatorios se concretará el lunes 2 de marzo. Desde esa fecha comenzará el dictado regular de clases en inicial, primario y secundario.

La reorganización del calendario escolar apunta a reducir el ausentismo durante las mesas de examen y a fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad educativa.

El nuevo esquema busca ordenar los tiempos académicos desde febrero, con instancias previas que permitan un mejor acompañamiento de las trayectorias escolares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Lo que se lee ahora
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel