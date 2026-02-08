Peleas entre menores en los corsos capitalinos de Alto Comedero

Una pelea entre menores de edad generó momentos de tensión durante los corsos capitalinos en Alto Comedero, en un sector de calle Bolzan, en cercanías del Hospital Snopek. El hecho se registró durante la noche y requirió la intervención policial para dispersar a los involucrados.
Según informaron fuentes policiales, se tomó conocimiento del enfrentamiento y se actuó de inmediato para evitar que la situación pasara a mayores. En el lugar había varios adolescentes involucrados en la pelea.
Una menor resultó herida
De acuerdo al parte oficial, una menor de 15 años resultó con una herida cortopunzante. Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad y no se registraron otras personas con heridas de consideración.
Desde la Policía indicaron que, tras la intervención, se logró dispersar al grupo, aunque no se radicó denuncia formal por el hecho.
Intervención de los vecinos
Vecinos de la zona señalaron que se vivieron momentos de preocupación por los enfrentamientos entre menores durante el desarrollo de los corsos capitalinos.
Asimismo, destacaron que la rápida intervención de personas que se encontraban trabajando en el lugar, como vendedores ambulantes, ayudó a que la situación no escalara y se pudiera recuperar la calma en el sector.
Sin denuncias formales
Desde la fuerza de seguridad confirmaron que, pese a la intervención y al registro del hecho, no se realizó denuncia posterior. Las actuaciones quedaron asentadas de manera preventiva, mientras se evalúan las circunstancias del episodio.
