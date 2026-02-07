martes 10 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 21:26
Carnaval.

Con gran convocatoria comenzaron los corsos capitalinos en Alto Comedero

El color, la música y la alegría del carnaval volvieron a decir presente en la avenida Forestal. Cientos de vecinos disfrutan de la fiesta que continuará este domingo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Corsos Capitalinos 2026.

Embed - Corsos capitalinos en San Salvador de Jujuy

Las comparsas le ponen color, música y coreografías al desfile, generando un clima festivo que fue acompañado por familias y vecinos que colmaron la zona para vivir una de las celebraciones más esperadas del verano.

Según se informó, participan 61 comparsas por noche, de las cuales 55 compiten y seis lo hacen en carácter de invitadas. El recorrido del corso se extiende por aproximadamente 800 metros sobre la avenida Forestal, desde la intersección con avenida Snopek, lo que permite al público disfrutar de un desfile extenso y dinámico.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.29.06
El evento continuará este domingo, nuevamente en la avenida Forestal, con inicio previsto a las 18 horas, ofreciendo otra jornada de carnaval para toda la comunidad.

Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal

Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)

  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

  • Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Línea 1

  • Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45

  • Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.29.07
Cortes de tránsito por los corsos

Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos:

  • Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.

  • Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.

  • Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek.

Embed

Puntos con cortes de tránsito:

  • Av. Forestal y El Palmar

  • Av. Snopek y Av. Yuto

  • Av. Yuto y El Arenal

  • Mina 9 de Octubre y Av. Yuto

  • Av. Forestal y El Chalicán

  • Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán

  • Tte. Nivoli y Tte. 1° Bolsán

