Con gran convocatoria comenzaron los corsos capitalinos en Alto Comedero

Embed - Corsos capitalinos en San Salvador de Jujuy
Las comparsas le ponen color, música y coreografías al desfile, generando un clima festivo que fue acompañado por familias y vecinos que colmaron la zona para vivir una de las celebraciones más esperadas del verano.
Según se informó, participan 61 comparsas por noche, de las cuales 55 compiten y seis lo hacen en carácter de invitadas. El recorrido del corso se extiende por aproximadamente 800 metros sobre la avenida Forestal, desde la intersección con avenida Snopek, lo que permite al público disfrutar de un desfile extenso y dinámico.
El evento continuará este domingo, nuevamente en la avenida Forestal, con inicio previsto a las 18 horas, ofreciendo otra jornada de carnaval para toda la comunidad.
Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal
Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)
Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.
Empresa San Jorge – Línea 1
Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45
Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual.
Cortes de tránsito por los corsos
Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos:
Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.
Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.
Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek.